В Алдане сотрудник Росгвардии спас тонущих женщину с ребенком

У росгвардейца отдела вневедомственной охраны по Алданскому району старшего сержанта Павла Зырянова в минувшую субботу был выходной. Жаркий летний день уходящего северного лета собрал на берегу реки Селигдар отдыхающих, среди них была и семья Зыряновых – Павел, его жена и двое детей. Примерно в начале пятого супруга сотрудника услышала крики о помощи. Павел в считанные секунды подбежал к мосту и увидел, что в воде находится ребенок, который тонет. Страж порядка незамедлительно в одежде нырнул в воду. Он быстро доплыл до мальчика, вытащил из воды и посадил на шею. Тут Зырянов заметил кисть женской руки, опускающуюся под воду. Мужчина схватил за руку женщину и вытянув на поверхность воды, потащил ее к опоре. Все это время ребенок держался за шею спасителя. Добравшись до ближайшей опоры моста, Павел посадил на нее мальчика и помог выбраться на поверхность женщине. Когда они отдышались, росгвардеец по одному переправил их на берег. От первой доврачебной помощи пострадавшие отказались.

29-летняя жительница г. Алдан, с которой нам удалось связаться, рассказала, что сама не успела заметить, как сын начал тонуть. Река мелководная и этот случай был исключен. Однако течение унесло ребенка к мосту, под которым есть глубокая яма, и он резко пошел под воду. Мать кинулась спасать его, одновременно позвав на помощь.

«Я очень признательна сотруднику Росгвардии, который так быстро среагировал и помог нам спастись. Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Даже боюсь представить, что могло случиться, не окажись он рядом в этот роковой момент,» — отметила мама 9-летнего мальчика.

Павел Зырянов работает водителем в отделе вневедомственной охраны Росгвардии ОВО по Алданскому району, стаж службы составляет без малого десять лет. В 2017 году ему была объявлена благодарность за задержание особо опасного преступника.