В Алдане состоялся круглый стол на тему «Доверие – доход мошенников»

19 декабря в конференц-зале ПАО «Золото Селигдар» состоялся круглый стол на тему «Доверие – доход мошенников». Инициаторами данного мероприятия стали сотрудники полиции.

В целях профилактики и информирования трудового коллектива ПАО «Золото Селигдар» начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району майор полиции Александр Коваль и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алданскому району подполковник полиции Денис Макаревич рассказали участникам «круглого стола» о схемах чаще всего используемых мобильными мошенниками на сегодняшний день.

Первая, когда сообщается о том, что родственник задержан, и ему срочно нужна «материальная помощь», вторая — так называемая «блокировка банковских карт». Злоумышленники либо звонят по телефону, либо присылают СМС сообщения о том, что ваша карта заблокирована и предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.

Третья – продажа или покупка товара или услуг на сайтах объявлений. Главная задача мошенников – под любым предлогом завладеть деньгами. В итоге граждане переводят на лицевые счета мошенников свои сбережения. Сотрудники полиции призвали не сообщать реквизиты пластиковых карт, они объяснили, что ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН – код и трехзначный код на тыльной стороне карты. Участникам круглого стола были вручены памятки о видах мобильных мошенничеств и о мерах безопасности своих денежных средств.

Денис Макаревич рассказал участникам мероприятия о приеме огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и средств взрывания от граждан на возмездной основе. Было отмечено, что лица добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы в соответствии со статьей 222 и 223 Уголовного Кодекса Российской Федерации освобождаются от уголовной ответственности, тем самым граждане могут не только обезопасить себя, но и получить материальное вознаграждение за сданные предметы вооружения. Также были затронуты такие темы как контрафактный алкоголь, Денис Алексеевич порекомендовал обращать внимание на акцизные марки, также он напомнил об изменениях «закона тишины» и о том, что грозит за нарушение покоя.

Главный специалист Нижне-Куранахского отделения по вопросам миграции ОМВД России по Алданскому району Наталья Попова ознакомила участников профилактического мероприятия, что, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, стала доступна функция оплаты государственной пошлины за получаемую государственную услугу со скидкой 30%: За оформлением заграничного паспорта гражданина Российской Федерации государственная пошлина составляет 2 000 рублей (для детей в возрасте до 14 лет — 1 000 рублей). При подаче заявления и оплаты государственной пошлины составит 1 400 рублей (для детей в возрасте до 14 лет – 700 рублей). За оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, государственная пошлина составляет 3 500 рублей (для детей в возрасте до 14 лет – 1 500 рублей). При подаче заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг она будет составлять 2 450 рублей (для детей в возрасте до 14 лет – 1 050 рублей). За оформление внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации государственная пошлина составляет 300 рублей, при подаче заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг составит 210 рублей.

Также Наталья Лазаревна сообщила, что, воспользоваться регистрацией на Едином портале для получения госуслуг по линии ОВМ можно в здании паспортного стола и в случае возникновения проблем с регистрацией воспользоваться помощью специалиста.