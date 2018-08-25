В Алдане состоялось выездное совещание по вопросам обращения с ТКО

На нем присутствовали представители Министерства ЖКХ и энергетики и Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, представители Госкомцен, управления Росприроднадзора и региональных операторов Центральной и Южной зон республики, администраций Алданского и Нерюнгринского районов.

С 1 января 2019 года на всей территории России произойдет окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Год назад в Якутии был определен первый региональный оператор – соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории южной зоны республики было заключено с МУП «Переработчик» из Нерюнгри, в сферу ответственности которого вошли Нерюнгринский и Алданский районы.

Участники семинара заслушали доклады и обсудили вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, особенности ценообразования и формирования тарифа на услугу региональных операторов, порядок лицензирования деятельности по обращению с ТКО и процедура включения объектов в реестр объектов размещения отходов, мероприятия по рекультивации объектов размещения ТКО. О решении проблемных вопросов и планах по созданию инфраструктуры рассказали директор ООО «Экологические системы Якутии» Петр Алексеев и директор ООО «Якутскэкосети» Денис Тон.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Виталий Руфов особо подчеркнул необходимость проведения мероприятий, направленных на оформление свалок и включение их в государственный реестр объектов размещения отходов. «Региональные операторы должны сформировать инвестиционные программы, защитить свой тариф», — обратил внимание заместитель министра.

По завершении семинара состоялось рабочее совещание с участием представителей администрации МО «Нерюнгринский район», глав поселений Алданского района, МУП «Переработчик» и ООО «Чистильщик». Это предприятие много лет занимается уборкой и вывозом бытовых коммунальных отходов в Алданском районе, и есть общая заинтересованность, чтобы ООО «Чистильщик» продолжило эту работу и в новых условиях. Однако во взаимоотношениях между предприятием и оператором южной зоны существуют разногласия, которые не удалось преодолеть в ходе совещания, но была достигнута договоренность о повторной встрече с детальным рассмотрением каждого спорного вопроса. Заместитель министра Виталий Руфов призвал администрации соседних районов консолидировать усилия, направив их на выработку совместного решения проблем.

— Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрен Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который содержит обязательное требование: обращение с твердыми коммунальными отходами может осуществляться только по договорам с региональным оператором. Все новое внедряется непросто, — прокомментировал ход и результаты встречи первый заместитель главы МО «Алданский район» Расиль Халиуллин. — Понятно, что надо перестраиваться, иначе не получится никакой продуктивной работы. Необходимо уходить от взаимных претензий, найти точки соприкосновения и направить усилия на поиск путей к конструктивному диалогу и принятию эффективных решений. Министерством ЖКХ республики в конце июня приняты новые нормативы накопления отходов, они стали отражать реальную картину по тем объемам мусора, которое население относит в баки. Роль регионального оператора – это тарифообразование на территории, где он работает. Заключать договора он может на основании тарифов, установленных Госкомцен-РЭК РС (Я). Если раньше услуга была жилищной и плату за нее определяли на уровне поселений, то теперь это услуга коммунальная и тариф будет регулироваться Госкомцен-РЭК РС (Я).