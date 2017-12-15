В Алдане случился пожар в кафе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 декабря 2017 г. в 08.57 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре на ул.Чернышевского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 3 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

14 декабря 2017 г. в 12.48 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на ул.Намская мкр.Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Общая площадь пожара составила 64 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник, ущерб устанавливаются.

14 декабря 2017 г. в 17.51 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре на ул. Жадейкина города Алдан. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут из под кровли кафе был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 4 кв.м. Пожарными спасено кафе. Причина предположительно короткое замыкание электрического кабеля. Виновник и ущерб устанавливаются.

14 декабря 2017 г. в 19.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят частные гаражи в мкр.Солнечный п.Н.Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горела кровля гаражей. В результате пожара огнем повреждена кровля гаражей на общей площади 72 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

14 декабря 2017 г. в 20.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Новая с.Тополиное Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена печная разделка на площади 2 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!