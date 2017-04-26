В Алдане сгорело трое человек. Идет проверка

Следственным отделом по Алданском району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения трех тел при тушении пожара в жилом доме, расположенном на ул. Федоренко в поселке Нижний Куранах.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы около 5 часов 26 апреля 2017 года. В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехали следователь СКР, сотрудники полиции, эксперт.

При осмотре места происшествия в одной из квартир дома обнаружены тела двух мужчин, 35 лет, и 43-летней женщины.

Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что возгорание произошло в общем коридоре подъезда дома в месте расположения электрощитка, в связи с этим предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.

Вместе с тем, для точного установления причины возгорания будет назначена пожаро-техническая экспертиза.

В рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.