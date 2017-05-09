Война коснулась каждой семьи нашей необъятной Родины, и сохранение истинной памяти об участниках этих страшных событий — долг и дело чести любого из нас вне зависимости от возраста и национальности.

6-7 мая в Алдане прошла ежегодная акция «Поздравь с Победой!». С личным визитом к свидетелям тяжелых времен Великой Отечественной войны отправились добровольцы волонтерского движения «Дорогой добра», основное ядро которого составляют воспитанники МКУ «Центр семейного устройства». Каждому ветерану ребята вручили подарки, в составлении которых участвовало немалое количество людей.

Члены Молодежной общественной организации «Ориентир» предоставили цветы и сладкие наборы к чаю. Совет ветеранов Алданского района подготовили списки, состоящие из участников ВОВ и узников фашистских лагерей.

«Подобные акции особенно сегодня очень важны, именно они формируют нравственно-патриотические, духовные качества характера в подрастающем поколении», — отметил председатель Совета ветеранов Алданского района Салим Абдулович Козырев.

Юные участники творческого клуба «Кубик Рубик», который продолжает существовать благодаря главе Алданского района Северину Николаевичу Позднякову на базе центра общественных инициатив «Стимул», кропотливо изготавливали топиарии в подарок ветеранам. Как отметила руководитель клуба Екатерина Александровна Рудых: «Своими подарками ребята хотели показать, что они всегда будут помнить героизм и жертвенность этих легендарных людей, и ответственны за то, чтобы подвиг остался в памяти потомков».

Георгиевские ленты в стиле канзаши изготовили воспитанники МКУ «Центр семейного устройства» под руководством своих педагогов дополнительного образования Светланы Валерьевны Чистяковой и Ларисы Александровны Трухиной.

Смотря на большое количество неравнодушных, отзывчивых людей, принявших участие в акции, можно с уверенностью сказать, что память о войне навсегда останется в наших сердцах, мы всегда будем чтить тех, кто завоевал для мира великую Победу.