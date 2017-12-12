В Алдане прошла акция «За жизнь!»

Акцию «За жизнь», посвященную профилактике ВИЧ/СПИДа, провели в Алдане воспитанники Центра семейного устройства (активисты общественного объединения «Смайлс») под руководством педагогов-организаторов Ольги Никаненковой и Яны Кофановой и Молодежная общественная организация по пропаганде ЗОЖ «Ориентир».

В программу акции входило оформление выставки рисунков «Жизнь прекрасна», где Елизавета Энгель и Александр Павлов выразили свои чувства на листе бумаги и демонстрация экспозиции восковых фигур, отражающей «пороки человеческие».

Как отметила Ольга Малышева, президент ДОО «Смайлс»: «Главная цель акции — это снижение темпа распространения Вич-инфекции среди населения, повышение уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи».

Все желающие могли посетить залы музея, в которых были размещены необычные экспозиции. Одна из них посвящена вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье человека. Особенно интересны для посетителей стали застывшие фигуры, способные оживать от обычного прикосновения. К наглядности экспонатов добавился доступный рассказ экскурсовода о пагубном воздействии и страшных последствиях таких привычек как алкоголь, курение и наркомания.

Всем участникам акции организаторы раздали красные ленточки — символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично. Это символ памяти о сотнях и тысячах людей, которых сгубила коварная эпидемия, а также международный символ борьбы со СПИДом.

«На протяжении долгого времени волонтеры со всего мира ведут пропаганду здорового образа жизни. Все больше людей принимают участие в акциях по профилактике ВИЧ/СПИДа, — поделилась педагог-организатор Яна Кофанова. — Чума 20 века сегодня актуальна как никогда ранее, ведь количество ВИЧ-положительных людей растет с каждым годом. Нам только кажется, что это «миф», что этого не произойдет с нами, но цифры говорят о другом и заставляют задуматься. Не зря говорят: «Предупрежден – вооружен». Акция «За жизнь!» призывает всех не оставаться равнодушными, ведь это дело каждого из нас».

Особую благодарность организаторы выразили администрации развлекательного комплекса «Чудо-парк», гостеприимно открывшего двери для доброго начинания.

В заключении, как альтернатива здоровому образу жизни, волонтеры МОО «Ориентир» предложили всем сыграть в гигантский хоккей, приобретённый в рамках реализации грантового конкурса главы Алданского района.