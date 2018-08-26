В Алдане прошел «Праздник урожая»

В двадцать седьмой раз в Алдане состоялась ежегодная выставка-ярмарка «Праздник урожая», в этом году она была посвящена Году волонтера. Местные сельхозпроизводители представили свои сезонные достижения – выращенные на дачах и огородах овощи, цветы, ягоды, а также мясную и молочную продукцию, а мастера прикладного творчества – свои изделия.

Ярмарка давно вышла за рамки городского мероприятия, много лет в ней, кроме жителей Алдана, принимают участие любители огородов и дач из разных населенных пунктов района, вот и в этот раз гости из Нижнего Куранаха, Томмота, Алексеевска предлагали приобрести сочные помидоры, полезную морковь, аппетитные кабачки, а также свеклу, редис, капусту, тыквы, ягоды, цветы, лук, свежую зелень и многое другое. Кое-кто уже успел собрать урожай грибов, банки с законсервированными дарами леса возвышались на нескольких прилавках. Баночки с алданским медом сияли янтарным цветом в лучах осеннего солнца. Хорошо известна среди горожан молочная продукция домашней мини-фермы семьи РАУ, задолго до начала работы ярмарки к их прилавку выстроилась длинная очередь.

С 1999 года приезжает на ярмарку в Алдан из Алексеевска Е. Л. СИТКЕВИЧ: «С ранней весны до поздней осени мы занимаемся огородом, в Томмоте нас знают, ведь у нас всегда богатый урожай. Мы с удовольствием откликаемся на приглашение принять участие в ярмарке, приятно доставить людям радость».

От имени главы города и депутатов городского Совета участников ярмарки приветствовал депутат Алданского городского Совета Николай МИРОНОВ: «Вы – пример трудолюбия, через вас мы постигаем азы семейной экономики, благодаря вашим усилиям наш город становится краше, ведь тысячи цветов, высаженных в этом году в городе, появились благодаря вашим усилиям. Поздравляю с праздником, желаю вам богатого урожая и процветания».

Татьяна Георгиевна ПЛЕШИВАЯ из Томмота много лет подряд приезжает на ярмарку в Алдан, сначала привозила только цветы, а теперь уже и овощи. «Особенно нравится выращивать капусту, помидоры, перцы, очень люблю работать в огороде и делаю это с удовольствием».

Пять лет проработала главой крестьянско-фермерского хозяйства Оксана СЛЕПЦОВА и уже на протяжении пятнадцати лет занимается домашним хозяйством. Помимо традиционных овощей, у нее растет кукуруза, сейчас занялась виноградом и на следующий год планирует собрать первый урожай.

На ярмарке были отмечены лучшие дачные участки. Призы в виде страховых полисов дачного имущества «Дом – мой выбор» от агентства «Росгосстрах» достались О. И. ЛОПАСОВОЙ, Г. М. ЗИМНИЦКОЙ, Л. А. НЕМЫКИНОЙ. «Три дня мы ходили по дачному поселку, чтобы выбрать обладателей призов, оценивали, насколько активно люди занимаются приусадебным хозяйством, что выращивают, принимали во внимание и эстетический вид участка. Теперь целый год эти дачи будут защищены «зонтиком» страховой компании от невзгод и неприятностей», — рассказала руководитель агентства «Росгосстрах» в Алданском районе Надежда ХАЗАНОВСКАЯ.

Все участники ежегодной выставки-ярмарки «Праздник урожая» получили призы и денежные сертификаты от спонсоров.