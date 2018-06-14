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Республика
14 июня 2018, 16:40
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В Алдане продолжается подготовка к  Ысыаху Олонхо-2018

На площадке культурно-этнографического комплекса «Сэвэки» полным ходом  продолжаются строительные работы. Уже в полной готовности  урасы поселений.   Завершается монтаж мирового древа Аал Луук Мас высотой 13 метров, началась отделка главной урасы. 

В  селе Хатыстыр Беллетского национального наслега начались  репетиции эвенкийских хороводных танцев. Репетиции ведут участник режиссерско-постановочной группы хореограф  Майя Егорова и  знаток эвенкийского фольклора и эвенкийского языка Светлана Степановна Михайлова. Из 200 участников учащиеся начальных классов(15), воспитанники ДОУ(10), участники фольклорного коллектива «Эннэкэн»(90), клуб молодых мам «Гэлэн»(10), женский клуб «Далбар хотун» (7), клуб бабушек «Дылача» (5), жители  села (63).

По результатам очередного совещания  с кураторами делегаций районов и улусов, состоявшегося 13 июня, предварительно подтвердило участие около 2000 официальных  гостей. Всего на празднике,  по словам директора дирекции Игоря Сахно, планируется около 20 тысяч гостей и жителей района. Сбор информации продолжается.

Генеральным спонсором праздника является АО «Полюс Алдан» , управляющий директор Алексей Носков.

Источник: Пресс-служба Алданского района.  
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