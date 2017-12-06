В Алдане подвели итоги конкурса профессионального мастерства

В актовом зале Алданского политехнического техникуме 2 декабря состоялось подведение итогов трехдневного отборочного конкурса профессионального мастерства по стандартам Worldskills. Для экспертов задача подведения итогов оказалась непростой, но компетентное жюри смогло прийти к общему знаменателю. Итоги отборочного конкурса:

«Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта»: 1 место — ОАО «Алданзолото ГРК»: Максим Меринов. 2место — Алданский политехнический техникум: Максим Рыбкин – студент группы ТОР-151. 3 место — Алданский политехнический техникум: Алексей Багин – студент группы ТОР-141. «Электромонтаж». 1 место — Алданский политехнический техникум: Алексей Кудрин — студент группы ГЭМ-141. 2 место — Алданский политехнический техникум: Медетбек Уулу Кудурет — студент группы ГЭМ-141. 3 место — ПАО «Селигдар»: Павел Агуревин. 3место — ОАО «Алданзолото ГРК»: Вячеслав Благодарный. «Сварочные технологии». 1 место — Алданский политехнический техникум: Богдан Миронов – мастер производственного обучения. 2 место — Алданский политехнический техникум: Игорь Фламберг – студент группы ЭГС-161. 3 место — ПАО «Селигдар»: Владислав Кузьмин. Все конкурсанты получили сертификаты об участии. Студентов, завоевавших призовые места, ожидают учебно-тренировочные отборочные сборы в Якутске. Ребята, попавшие в десятку лучших, примут участие в Региональных соревнованиях в Якутске. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Алданского района.

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