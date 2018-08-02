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В Алдане побывал «ЖКХ контроль»  

В Алданском районе побывал первый заместитель исполнительного директора НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ контроль» Сергей Сохранов. Напомним, деятельность этой некоммерческой организации, созданной по инициативе Фонда содействия реформированию ЖКХ, направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы отрасли, улучшение качества жизни граждан.  Представительства НП открыты во всех 85 субъектах РФ, в том числе в Республике Саха (Якутия).

В ходе рейда общественный контролер осмотрел возведенные в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья многоквартирники в городе Алдане и поселке Лебедином, пообщался с жильцами новостроек, посетил котельную АРЭМЗ. В целом, подчеркнул С. Сохранов, проехав по объектам благоустройства и построенным в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилфонда, он смог убедиться, что проблемы, которые в той или иной степени остро стоят по всей стране, в Алданском районе решаются с должным вниманием. 

— После осмотра новых жилых домов в Алдане у меня сложились хорошие впечатления. С одной стороны, застройщики отнеслись достаточно ответственно к своим обязанностям: они построили качественное жилье, не сэкономили на материалах, учли, что это северная территория, которая требует  особого  внимания с точки зрения энергосбережения объектов. Установили датчики движения, чтобы жители не переплачивали за электричество, добросовестно подошли к вопросу утепления домов. С другой стороны, я вижу отношение граждан: в подъездах чисто, прилегающая территория благоустроена, оборудованы цветочные клумбы. Это наглядный пример ответственного отношения собственников к своему жилью,  — отметил Сергей Сохранов.  При этом эксперт акцентировал внимание на необходимости создания советов многоквартирных домов как связующего моста между жителями, управляющей компанией и органами исполнительной власти местного уровня, отметив, что пока роль и участие граждан сводятся к решению актуальных текущих вопросов и не содержат системного подхода. 

В этот же день в рамках партийного проекта «Школа грамотного  потребителя услуг ЖКХ» эксперт НП «ЖКХ контроль» провел совещание с главами поселений Алданского района, представителями управляющий компаний и ресурсоснабжающих организаций, где рассказал о мерах, предпринимаемых правительством в сфере реформирования ЖКХ, в частности, о переходе в текущем году на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям, что, как предполагается, позволит снизить темпы роста задолженности управляющих компаний перед поставщиками, и привлечении в коммунальную сферу концессионеров, в связи с чем с 2019 года в ЖКХ не будет унитарных предприятий. Прокомментировал изменения, внесенные в нормативные документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом: это и ужесточение лицензионных требований к управляющим организациям, ограничение срока действия лицензии пятью годами, ее автоматическое продление для добросовестных компаний, ужесточение ответственности за грубые нарушения, перевод на обязательную сертификацию сотрудников, занятых в этой сфере. Обратил внимание на новые стандарты раскрытия информации, методику расчета платы за ЖКУ, упрощение процедуры голосования на общем собрании собственников многоквартирных домов. Сегодня в стадии обсуждения находятся два законопроекта: о проведении конференций, разрешающий голосовать на общем собрании избранным собственниками жилья делегатам, и о введении единого дня голосования на общем собрании собственников, позволяющий уравнять в правах наряду с ГИС ЖКХ другие системы электронного голосования. 

Отдельно разговор коснулся дальнейшей реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время порядок предоставления жилья с 2019 года  находится в стадии обсуждения. «Пять миллионов семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия, такую задачу поставил президент РФ. Государство не снимает с себя социальной ответственности и будет исполнять взятые обязательства». По словам Сергея Сохранова, масштабный объезд субъектов России представителем национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ предпринят для того, чтобы увидеть, как программа переселения сработала на предыдущем этапе, какие имеются  недоработки и в чем тонкости реализации программы в отдельных регионах. Чтобы эти особенности были учтены в федеральном законодательстве, необходимо оценить, насколько эффективно программа  была реализована на местах. 

Глав поселений Алданского района также волновал вопрос, касающийся проблемы обращения с отходами, в связи с передачей этих функций региональному оператору. Участники совещания сошлись во мнении, что проблема требует дополнительного изучения и практического применения не раньше 2020 года. 

Завершая встречу, глава МО «Алданский район» Северин Поздняков отметил  ее важность и выразил надежду, что «голос с мест» будет услышан в федеральных министерствах.

Источник: Пресс-служба администрации МО «Алданский район».
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