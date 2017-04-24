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Республика
24 апреля 2017, 9:05
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В Алдане обсудили вопросы обеспечения кадрами промышленных предприятий

Выездное совещание во главе с заместителем Председателя правительства республики Алексеем Дьячковским состоялось 22 апреля в Алдане. На нем поднимались актуальные вопросы обеспечения промышленных предприятий Алданского района  квалифицированными кадрами и привлечение жителей района к работе на промышленных предприятиях. В центре дискуссии стоял вопрос дуальности или практикоориентированности обучения, а ее итогом стало подписание соглашений между республиканским Департаментом занятости населения, ГРК «Алданзолото» и ПАО «Селигдар». Днем ранее такие же соглашения были подписаны с Нерюнгринскими предприятиями «Колмар», «Якутуголь», «Эльгауголь».

В рамках соглашения Департамент занятости обязуется обеспечить потребности предприятий в кадрах на основании поданных заявок, а также меры финансовой поддержки молодых специалистов, направляемых органами службы занятости республики на стажировку.

«Фактически республика берет на себя обязательства по рекрутингу работников, по подготовке работников, — отметил заместитель Председателя правительства. — В ближайшее время мы сформируем прогноз потребности по предприятиям в более углубленном виде до 20-го года. Сформируем все контрольные цифры приема по двум нашим учебным заведениям, и вся система подготовки будет заточена под подготовку  кадров для наших предприятий».

Алексей Дьячковский призвал предприятия района к активному взаимодействию  с учебными заведениями в рамках дуального образования. Чтобы выходя из стен СУЗов, выпускник имел конкретные производственные навыки и сразу начинал работать.

Об инициативе и поддержке предприятиями молодых рабочих кадров говорил на совещании и министр промышленности республики Андрей Панов:

«Предприятиям нужно проявлять инициативу, в частности создавая для быстрой адаптации специалистов институты наставничества.  Сегодня потребность в кадрах в южной Якутии большая и она с каждым годом  будет увеличиваться опережающими темпами. Напрямую наблюдается повышение роли промышленности. Достаточно привести в пример компанию «Мечел» или обслуживание газопровода «Сила Сибири», который в ближайшем времени пройдет по территории Южной Якутии. Стоят в очереди железорудные проекты, проекты, связанные с добычей урана. Это все на перспективу. Они хорошие и требуют высококвалифицированных кадров».

Прогноз потребности в кадрах с квалификационными требованиями дал заместитель директора по персоналу «Алданзолото ГРК» Андрей Устинов. Укомплектованность персоналом в «Алданзолото ГРК» составляет 98% — достаточно высокий уровень. Андрей Устинов раскрыл тему дуального образования, обратив внимание на моменты, с которыми выпускникам необходимо начать вести работу на производстве и подчеркнул узкие места в работе Правительства и министерства образования.

«Потребность в кадрах непосредственно по Алданзолото возникает с вводом нового участка кучного выщелачивания. Прирост трудовых ресурсов прогнозируется в районе 100-150 человек. Начиная с 2017 года и заканчивая 2020 годом. Возможно, с ростом производственных площадей участка кучного выщелачивания возрастет и потребность в трудовых ресурсах, но пока прогнозируемая цифра не более 150 человек. Под это запланировано расширение инфраструктуры поселка и другие преобразования».

Что касается привлечения  местных кадров, заместитель директора по персоналу сделал акцент не  только на привлечении, но и на удержании кадров.

«С 2012 года созданы горные классы в Гимназии и в СОШ № 4. В прошлом году был первый выпуск горного класса. Если в 2011 году среди выпускников Гимназии ни один не поступал в технические ВУЗы, то в 2012 году 60% поступили на технические специальности, часть из них именно на горные специальности и двое на бюджет».

Рассказал об образовательной программе, по которой наиболее успешным студентам Алданского политехникума устанавливается именная стипендия в размере 5000 руб. Для студентов ВУЗов, которые входят в программу, по успешному окончанию первых двух курсов предлагается отдых в лучших санаториях Сочи. И естественно, по окончанию подписывается договор о трудоустройстве по специальности.

 «Создание золотодобывающего профессионально-образовательного кластера на базе политехникума — это еще один шаг в обеспечении кадрами. Два направления, для которых мы его создавали – повышение общего уровня образования в республике и взаимодействие работодателя с представителями СУЗов и ВУЗов. Чтобы было понимание, какие в секторе экономики требуются  профессии, требования, которые предъявляют к этим профессиям представители работодателей. В политехникуме разработан ряд программ, ежемесячно проходят совещания. Была передана часть техники, которая предполагалась под списание, но еще на ходу. И ребята могут ознакомиться воочию с этой техникой, на которой им предстоит работать».

Андрей Устинов обратил внимание на предыдущее Соглашение, подписанное в марте 2016 года по мобильности трудовых ресурсов, в котором на его взгляд имеются слабые звенья и нестыковки, такие как выделение денежных средств Центру занятости, для совместного освоения. Эти деньги должны перечислиться компании на спецодежду, оплату проезда специалистам. А в компании эти деньги уже заложены в бюджет. Спецодежда выделяется по нормативам, проезд к месту работы оплачивается. Сумма не маленькая до 250 тыс. рублей. По мнению Андрея Александровича целесообразнее эти деньги  аккумулировать и построить  многофункциональные центры в  улусах, подобные тому, какой построен в этом году в Алданском политехникуме.

О кадровой политике ПАО «Селигдар» рассказала заместитель директора по персоналу Татьяна Ким. Познакомив присутствующих со структурой предприятия, Татьяна Олеговна отметила, что в 2016 году из всех принятых сотрудников основная масса — 48% были из РС(Я). Это 305 человек. Больше всего сотрудников пришло из районов и улусов: Алданский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Горный, Намский, г. Якутск.

«За первый квартал 2017 года мы приняли уже 90 человек. Взяли на себя обязательства принять 130 сотрудников из местного населения. Мы ожидаем развития. В июне месяце сдаем новую золотоизвлекательную фабрику, что позволит нам стать более привлекательным. Компания в 2015-2016 году испытывала трудности, она числилась не как крупная компания, а как артель старателей. Это другой образ жизни, другое трудоустройство. На сегодняшний день у нас работают социальные пакеты для сотрудников. Мы последние годы работали над улучшением социальных условий. На участке «Рябиновый»  сдаем 2 общежития по 150 человек взамен неблагоустроенных. В этом году у нас еще идет прием на сезонные работы, а за 2018 год мы планируем осуществить переход на вахтовый метод работы. О чем это говорит? О том, что численность удвоится».

Заместитель директора по персоналу ПАО «Селигдар» рассказала также о внутренних коммуникациях, о создании  нового портала, который дает кандидатам более глубокое понимание социальных условий и требований.

«Популяризацией рабочих профессий нужно заниматься активно, — подчеркнула Татьяна Ким. — Нужно встречаться со школьниками. Историю, на мой взгляд, нужно растить с детского сада. Приходя к нам, ребята уже будут представлять, чего от них ожидают и у них не будет иллюзий на предмет, что это будет тепло, не будет трудоемко, не будет холодно и так далее. И они будут тем ценнее для нас, заранее принимая условия. Создавая благоприятную среду адаптации с точки зрения трудового коллектива, я думаю, они должны чувствовать себя комфортно. И их ценности будут меняться и становиться более лояльными к работодателю. Все зависит от нас».

На совещании выступил также Анатолий Щербак — заместитель генерального директора по персоналу АК «Железные дороги Якутии», подчеркнув важность подготовки кадров не только для промышленных предприятий республики, но и для железной дороги. Алексей Дьячковский пообещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время в Якутске на уровне министерства транспорта РС (Я).

Подводя итог совещанию, заместителем Председателя правительства республики отметил:  «Соглашения, которые мы сегодня подпишем с предприятиями – это некий вызов и конкретные задачи к органам исполнительной власти, к правительству республики. Эти Совещания позволяют нам найти наши узкие места. То, что мы заключали в прошлом году, ожидаемого эффекта не дало, надо честно признаться. Исходя из тех проблемных зон, что есть и в нашей работе, и в сфере взаимодействия с промышленными предприятиями, мы должны искать новые механизмы повышения эффективности работы. И я очень надеюсь, что все наработки в Нерюнгри и в Алдане дадут положительный эффект: во-первых, кадровое обеспечение промышленных предприятий, во-вторых, трудоустройство жителей Якутии. Мы понимаем, что прерогативный эффект здесь в снижении безработицы, повышении доходов населения, борьба с бедностью, решение демографических проблем». 

В конце стороны подписали соглашения. Со стороны председателя Государственного  комитета по занятости населения — Степан Москвитин, со стороны «Алданзолото ГРК» — генеральный директор Алексей Носков, со стороны ПАО «Селигдар» — заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Ким.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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