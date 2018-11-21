В Алдане невнимательный водитель сбил пенсионерку задним ходом

20 ноября около 15:00 на улице Укуланская в районе дома №7 г. Томмот, водитель 1957 г.р., управляя автомобилем «УАЗ-Патриот», при выезде из гаража задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, не воспользовался помощью других лиц, в результате чего совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина, доставлена попутным транспортом в Томмотскую городскую больницу, где после осмотра дежурным врачом установлен диагноз: тупая травма живота, з/перелом костей таза.

Водитель имеет водительский стаж 40 лет.

Погодные условия в момент ДТП: снегопад, светлое время суток.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо проявлять особую осторожность при выезде задним ходом, а пешеходам, в свою очередь убедиться, что их безопасности ничего не угрожает. От вашей дисциплины на дорогах зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!