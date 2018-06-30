В Алдане начинается Ысыах Олонхо

Сегодня, 30 июня, в Алданском районе начинается празднование республиканского Ысыаха Олонхо. В культурно-этнографическом комплексе «Сэвэки», где пройдут основные мероприятия национального праздника, посвященного якутскому героическому эпосу, соберутся гости со всех уголков республики, а также из субъектов Дальневосточного округа и ряда зарубежных стран.

Жители Алданского района готовы к проведению праздника и уже приняли первых гостей.

Культурная программа Ысыаха Олонхо началась с 29 июня. Накануне открытия праздника проводились церемонии встречи гостей на границе, обзорные экскурсии, состоялось открытие выставки детских рисунков «Олонхо глазами детей», премьера спектакля для юных зрителей, концерт студентов якутского музыкального колледжа, фестиваль якутского кино «Счастливая республика» и многие другие праздничные мероприятия.

Соревнования начали главные участники ысыаха – олонхосуты. 29 июня состоялось открытие Тюсюлгэ олонхосутов. В этот день с конкурсантами встретился глава Алданского улуса Северин Поздняков. Участие в конкурсе, который будет проходить в течение трех дней, принимают известные олонхосуты и начинающие исполнители героического эпоса из Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Сунтарского, Чурапчинского, Амгинского, Горного, Таттинского, Вилюйского, Верхоянского, Усть-Янского, Хангаласского, Томпонского, Нюрбинского и других улусов, а также г. Якутска. Всего представлены 204 участника, среди них 50 детей. Также будет организован конкурс группового исполнения олонхо.

Отметим, что в 2005 году героический якутский эпос Олонхо был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В целях популяризации эпического наследия в Якутии с 2006 года начали отмечать Ысыах Олонхо. С этого же года в Якутии указом Президента Республики Саха (Якутия) было объявлено первое Десятилетие Олонхо, а в 2016 году дан старт второму Десятилетию Олонхо. С тех пор проведено одиннадцать Ысыахов Олонхо в различных уголках нашей республики.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков является председателем Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо. Под его руководством парламент Якутии координирует работу по изучению, популяризации эпических памятников, в том числе совместный перевод известных эпосов на языки народов мира.

Впервые здесь будет проведен конкурс запевал и чтецов эвенкийского эпоса Нимньакан на трех языках: якутском, эвенкийском и русском. Кроме того, будут звучать русские былины, якутские, эвенские и эвенкийские эпосы.

Согласно древних традиций и канонов, пройдут спортивные соревнования по национальным видам спорта – северному многоборью, по борьбе хапсагай, по стрельбе из традиционного якутского лука.

Увлекательным событием станет республиканский смотр конкурс мастеров по изготовлению якутского лука.

Празднование Ысыаха Олонхо способствует объединению людей разных национальностей, праздник отвечает идеалам мира и дружбы между народами, согласия и солидарности в обществе.

Жители Алданского района тепло и сердечно приветствуют гостей Ысыаха Олонхо. Праздник, проводимый в этом году, продолжит традицию и будет способствовать дальнейшему сохранению и приумножению мирового культурного наследия, вдохновляя на добрые дела, идеи и свершения.