В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте

В Алдане запущен проект по обучению компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья. Алданская общественная организация Всероссийского общества инвалидов (руководитель Альбина Середа) в ноябре 2016 года выиграла грант главы района Северина Позднякова на реализацию проекта. Обучение проводится на базе Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

«Большой бедой для пенсионеров и инвалидов, помимо сложного материального положения и болезней, являются замкнутость на себе и оторванность от реального мира, порождающие серьезные психологические проблемы и усугубляющие и без того тяжелое состояние человека, — отметила заведующая Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи Мария ЛЕЙЧЕНКО. — Многие из таких проблем можно решить с помощью интернета, предоставив возможность общения с помощью социальных сетей и обеспечив доступ к механизмам дистанционного заработка. Но на практике большинство пенсионеров и инвалидов, имея компьютер, не могут самостоятельно получить минимальные навыки работы на нем. А зачастую просто бояться, считая, что освоить премудрости компьютерной грамотности им не под силу. Поэтому специально разработана образовательная программа, сочетающая и теоретическую информацию, и практические навыки. Компьютерная грамотность для людей с ограниченными возможностями может стать началом их новой жизни, быть может, более интересной и наполненной чем за все прошедшие годы».

В ходе обучения слушатели получают систематизированные знания о принципах работы компьютера, представление о его аппаратном и программном обеспечении, хранении информации в памяти компьютера, вырабатывают навыки выполнения таких востребованных для практического применения действий, как работа с текстом, создание таблиц, работа в сети интернет.

Также обучающиеся знакомятся с сайтами электронных приемных государственных и негосударственных социальных учреждений, сайтами государственных услуг (Президента РФ, Правительства РФ, Пенсионного фонда России, Сбербанка России, Госуслуги), со способами заказа и оплаты различных услуг через интернет.