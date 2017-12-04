В Алдане День юриста встретили борьбой с юридической безграмотностью

Юридическая безграмотность — серьезная проблема, отрицательно влияющая на качество жизни населения. Выражается она не только в незнании человеком того, что запрещено. Многие граждане не всегда имеют четкого представления о своих правах.

Известное правило гласит: «Пожар легче предупредить, чем гасить». К сожалению, на практике гораздо чаще подтверждается другая поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». При таком подходе складывается ситуация, когда негативные последствия, в лучшем случае, удается минимизировать, но не ликвидировать полностью.

В Алданском районе 2 декабря для малообеспеченных семей прошел День по ликвидации юридической безграмотности. Организатором мероприятия выступила Общественная организация по социальной поддержке малообеспеченных семей «Дари добро».

На встречу с семьями были приглашены начальник Управления соцзащиты Вадим Мазурок и юрист Любовь Белоус, которые рассказали о новшествах в законодательстве и ответили на вопросы алданцев.

Вадим Мазурок в подробностях рассказал об усовершенствовании социальных выплат семьям с детьми, о новых мерах поддержки семей, социальном контракте, нюансах при подведении центрального отопления к жилому сектору, материнском и республиканском капитале, социальных выплатах. Емко и доступно ответил на все интересующие вопросы, касаемо своей сферы деятельности.

Присутствующие на встрече заранее подготовились к бесплатной юридической консультации и смогли задать накопившиеся вопросы Любовь Белоус. Были освещены вопросы, касающиеся выделения социального жилья, семейных споров, выплаты алиментов, проблем при трудоустройстве, регистрации документов при разводе, сборе документов для получения пенсии и единовременной выплаты, находящемуся в ТЖС.

Председатель ОО «Дари Добро» Мария Барамыгина, работающая в страховой медицинской компании «Сахамедстрах», проконсультировала граждан по вопросам оказания медицинской помощи вне территории страхования, о возможности бесплатного реабилитационно-восстановительного лечения в санатории, диспансеризации, а также о правах и обязанностях застрахованных.

«В Алданском районе защита и помощь малообеспеченным семьям активно развивается. Но кроме вещевой и материальной помощи, должна быть ликвидирована юридическая безграмотность семей, — прокомментировала результат встречи Мария Бармыгина. — Сегодняшняя встреча не случайна, она инициирована многочисленными просьбами. Люди хотят иметь и чувствовать информационную поддержку и защиту. Такие встречи необходимы и нуждаются в проведении на регулярной основе».