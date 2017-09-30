В Алдане борются с аномальным снегопадом

Ситуация со снегопадами в Алданском районе находится под контролем у муниципальных властей. Об этом ЯСИА сообщили глава района Северин Поздняков, мэр Алдана Александр Бугай и главный инженер АО «Теплоэнергосервис» Виктор Иванов.

Напомним, что Алданский район заваливает снегом еще с прошлой недели. Накануне в социальных сетях прошла информация о том, что большая часть района оказалась без электричества и тепла.

«Из-за обильных осадков снег налип на провода, что привело к коротким замыканиям. Чтобы не повредить оборудование, энергетики на какой-то период отключали свет. Сейчас всё восстановили. Тепло у жителей не пропадало, потому что котельные работали от своих резервных источников. Завоз угля прошел по плану, никаких проблем с этим у нас не было. Могу отметить, что это аномальный снегопад. Такого никогда у нас еще не наблюдалось», — сообщил агентству глава района Северин Поздняков.

Мэр Алдана Александр Бугай прокомментировал, что все службы, депутаты, специалисты, общественники, предприниматели города на ногах и устраняют последствия снегопада. Мобилизована вся имеющаяся в городе техника.

«Шесть бригад энергетиков занимаются ремонтом линий электропередач. Уголь во все котельные завозится, дороги расчищаем. К полудню должны были расчистить полностью федеральную дорогу. Попросили жителей пока ограничить свои поездки на автомобилях», — добавил глава города. Он также сообщил, что снегопад продолжаются, но кое-где уже зафиксировано снижение количества осадков. Утром уровень снега составлял 70 см.

Главный инженер АО «Теплоэнергосервис» Виктор Иванов сообщил ЯСИА, что из-за отключения электроэнергии некоторые котельные работали на дизельном топливе. В 13:40 по местному времени удалось дать напряжение в центральную котельную Алдана.

«Она в работе, набираем температуру. До восьми вечера полностью прогреем дома. Ситуация под контролем. Главное, чтобы природа опять не разбушевалась, что вновь может привести к отключениям. Переход на дизель всё равно отбирает время и предполагает ослабление тепла. Сейчас у нас всё в порядке», — отметил Виктор Иванов.

ЯСИА продолжает следить за ситуацией в Алданском районе.