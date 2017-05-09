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Общество
9 мая 2017, 6:51
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В акции “Свеча памяти” приняли участие более 17 тысяч якутян  

В Якутске в восьмой раз прошла патриотическая акция “Свеча памяти”, посвященная 72-летию Великой Победы. 7 мая на площадь Победы почтить память участников Великой Отечественной войны пришли более 17 тысяч человек. Ежегодно акция проводится при поддержке Окружной администрации города Якутска.

По традиции “Свеча памяти” началась с минуты молчания. Участники почтили память героев, павших в боях за свободу и независимость Родины. В знак уважения и благодарности они сложили свечами слово «Помним» перед главной стелой площади Победы.

В акции участвовали представители органов федеральной, республиканской и муниципальной власти, депутаты, общественные организации, национальные объединения, горожане и гости столицы.

В акции принял участие глава республики Егор Борисов с супругой. Вместе с ним собравшихся поздравили первый заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина, заместитель главы города Якутска Евдокия Евсикова. Слово от имени ветеранов было предоставлено участнику Великой Отечественной войны Василию Александрову. Выступающие отметили важное значение акции в честь памяти о героях войны и поздравили всех с наступающим 9 мая.

“Поздравляем ветеранов и горожан с Днем Великой Победы. Для нас акция “Свеча памяти” является символом непобедимости нашей страны. Каждый год приходим на площадь Победы поучаствовать в акции. Это очень красивое и волнительное мероприятие”, — говорят жительницы Губинского округа, пенсионерки Марина Васильева и Александра Степанова.

“Мой дед Еремей Литвинцев участник двух войн: второй мировой и русско-японской. Я прихожу на акцию ежегодно, в этом году уже в пятый раз. Поздравляю всех с праздником Великой Победы”, — делится горожанка Алена Собакина.

“В акции “Свеча памяти” принимает участие много молодежи. Для нас это большое событие, так как проникаемся патриотическим духом, узнаем много нового и вносим свою лепту в сохранение памяти о священной войне. Мой прадедушка работал на трудовом фронте, был истопником в ЯТЭЦ, а прабабушка трудилась на фронте медсестрой”, — рассказывает активистка движения “Православная молодежь”,  ученица 9 класс СОШ №10 Анастасия Маколос.

“День памяти — большой праздник для всех. Наши ровесники в годы войны взяли в руки оружие наравне со взрослыми мужчинами и встали на защиту Отечества. Очень хорошие акции “Свеча памяти” и “Бессмертный полк”. Мой дядя был летчиком, погиб под Красноярском”, — говорит активистка движения “Православная молодежь”.

“С каждым разом участников акции становится все больше. В прошлом году   приняло участие порядка 16 тысяч человек. Люди приходят с семьями, с детьми, что очень радует. Думаю, что в следующем году будет еще больше людей”, — говорит начальник Управления молодежи и семейной политики города Якутска Виктор Говоров.

 

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ,  внешним и межрегиональным связям ОА.
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