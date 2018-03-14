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14 марта 2018, 14:00
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В АГИКИ участники проекта «Рисуем все» обсудили план работы

ВУЗ культуры и искусства собрал руководителей учебных заведений, принимающих участие в общественного-значимых государственных проектах Якутии «Музыка для всех» и «Рисуем все». Совещание провела ректор Арктического института Саргылана Игнатьева.  На Форуме учителей музыки и изобразительного искусства РС(Я), состоявшемся осенью прошлого года, было решено создать  на базе АГИКИ Межведомственный координационный научно-методический центр по продвижению проекта «Рисуем все» при участии Министерства образования и науки РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я), а также ведущих образовательных учреждений республики. 
Участниками совещания стали директор Научноисследовательского института национальных школ РС(Я) Светлана Семенова, директор Педагогического института СВФУ Алексей Голиков, директор Якутского художественного училища Кирилл Гаврильев, директор Якутского педагогического колледжа Ирина Любимова, директор Вилюйского педагогического колледжа Семен Иванов,  директор Намского педагогического колледжа Елена Никитина, педагоги и специалисты учебных заведений.

Главной темой разговора стало объединение усилий для создания необходимых условий для получения подрастающим поколением соответствующего требованиям времени образования в области изобразительного искусства. Ректор Арктического института культуры и искусств Саргылана Игнатьева инициировала создание Научно-методического центра по республиканскому проекту «Рисуем все».

Профессор АГИКИ, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Ульяна Винокурова подчеркнула в своем выступлении, что художественное образование стало жизненно важным направлением для населения республики. Директор Научно-исследовательского института национальных школ РС(Я) Светлана Семенова внесла предложение о создании единого электронного ресурса для учителей и учащихся, который бы собрал методический опыт всех учебных заведений, работающих в направлении художественного образования. Директора трех колледжей выразили мнение о необходимости получения высшего образования будущими учителями рисования и черчения. Одним из возможных путей решения этого вопроса может стать открытие совместной кафедры на базе АГИКИ и колледжа, которая бы взялась за обучение педагогов.

Ответственная за работу над проектом «Рисуем все» от АГИКИ художник Туяра Шапошникова рассказала о предстоящих творческих мероприятиях для профессиональных художников, учащихся и любителей изобразительного искусства.
В целом, все участники отметили необходимость создание объединяющей организации, ее юридического оформления, что помогло бы консолидации школ, профессиональных учебных заведений, исследовательских институтов.

Следующая встреча участников проекта состоится уже 31 марта в селе Намцы, где состоится республиканская олимпиада по черчению. На круглом столе педагоги и руководители учебных заведений обсудят пути решения актуальных вопросов художественного образования.

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Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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