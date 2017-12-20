В АГИКИ соcтоялась III Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии

В Арктическом государственном институте культуры и искусств состоялся второй тур республиканской школьной олимпиады по культуре народов Республики Саха (Якутия). В течение двух дней в залах института шли просмотры творческих выступлений. 103 учащихся с 9 по 11 класс из 21 района и городов Якутии состязались за звание лучшего по направлениям «Хореография» и «Фольклор». Они были отобраны из 625 участников первого тура – теоретического, на котором были проверены знания фактов и истории культуры республики.

Олимпиада уже в третий раз проводится кафедрой народной художественной культуры АГИКИ при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я). С каждым годом количество участников растет.

Уроки национальной культуры есть в каждой школе, но олимпиады в республике не было. Как отмечают педагоги и организаторы, необходимость в ней возросла особенно сейчас. Ведь помимо актуализации знаний, профориентации школьников олимпиада имеет большое значение в становлении личности учащихся, в формировании идентичности. В быстроменяющемся, насыщенном информацией мире, как принято говорить, в век глобализации очень важно, получить ответ на вопрос «кто я». Учителя признаются, что олимпиада дает возможность оценить результаты своей работы со стороны, а детям, увлеченным фольклорными жанрами, — показать свой талант.

Диана Егоровна Тарабукина, учитель национальной культуры Техтюрской среднеобразовательной школы Мегино-Хангаласского района, в своем отзыве отметила, что Арктический институт, как единственный вуз культуры, выбрал верное направления работы со школьниками. «Мы с учениками окунулись в прекрасную атмосферу творчества, увидели, к чему стремиться, показали себя, свой талант. Хочется, чтобы это мероприятие проводилось каждый год, набирая обороты, привлекая все больше единомышленников».

Намыына Ю, ученица 11 класса из Намского района, с младших классов занимается фольклором, участвовала в широко известных телевизионных конкурсах «Полярная звезда», «Эн сулускун», побывала в составе фольклорного ансамбля в Турции, Германии, Литве. На олимпиаду Намыына приехала с мамой. Любовь Васильевна активно поддерживает дочь в творческих поисках: «Мы сейчас выбираем между якутской филологией и культурой. До участия в олимпиаде не знали, что есть кафедра народной художественной культуры при АГИКИ. После встреч с преподавателями, после выступления заведующей кафедрой Ангелины Григорьевны Лукиной мы больше склоняемся в сторону направления «Народная художественная культура», поскольку увидели, что дух института, кафедры нам близок».

Выступления получились разнообразные, были охвачены почти все фольклорные жанры.

Участников оценивали члены жюри – ученые-культурологи и искусствоведы и практики: доктор искусствоведения А.Г.Лукина, доктор культурологии Т.Ф.Ляпкина, кандидат пед наук Е.С.Сергина, специалист центра нематериального культурного наследия Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского З.Г.Сысолятина, кандидат филологических наук Н.Г.Гаврильева, кандидат искусствоведения В.Е.Дьяконова, старший преподаватель АГИКИ З.А. Стрекаловская.

Благодаря поддержке проекта Целевым фондом будущих поколений, с которым институт не первый год ведет совместную работу по поиску и поддержке одаренных детей, 6 дипломантов, 20 номинантов и их педагоги получили замечательные призы. Смартфоны, планшеты, переносные диски станут незаменимыми помощниками в учебе. А успешное участие поможет при поступлении в Арктический институт культуры и искусств по профилям кафедры народной художественной культуры.

Победители направления «Фольклор»:

Диплом I степени — Хабарова Евдокия Андреевна, ученица 11 класса Момской СОШ. Диплом II степени — Аммосова Марфа Федотовна, ученица 11 класса Техтюрской СОШ Мегино-Кангаласского района. Диплом III степени — Лыткин Денис Владимирович ученик, 11 класса Тулагинской СОШ им. П. И. Кочнева.

Победители направления «Хореография»:

Диплом I степени — Григорьев Никита Григорьевич, ученик 11 класса Таттинской гимназии им. И. П. Жегусова. Диплом II степени — Попова Динара Дмитриевна, ученица 11 класса Нюрбинской СОШ №2 Диплом III степени — Сивцев Дмитрий Дмитриевич, ученик 9 класса Мюрюнской СОШ №1.