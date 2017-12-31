В АГИКИ открылся Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии

В канун уходящего года в Арктическом государственном институте культуры и искусств состоялась презентация Музея музыкальных инструментов народов Северной Азии. В основе Музея лежит коллекция фоноинструментов, собранных известным российским этномузыковедом, профессором кафедры искусствоведения АГИКИ Юрием ШЕЙКИНЫМ в различных регионах Сибири и Дальнего Востока.

В течение полувековой исследовательской, экспедиционной деятельности Ю.И. Шейкина, побывавшего с более чем 100 музыкально-этнографическими экспедициями в разных уголках Северной Азии, была собрана уникальная коллекция аутентичных музыкальных инструментов и звуковых орудий, использовавшихся в обрядовой, праздничной и повседневной практике сибирских народов.



На открытии Музея ректор С.С. ИГНАТЬЕВА отметила важность данного события в культурной жизни вуза и региона, отметив, что данный проект получил поддержку Министерства образования и науки России и будет продолжен усилиями преподавателей и студентов вуза.

Во время презентации также были представлены проекты совместной работы кафедр искусствоведения (заведующий – д. иск. Ю.И. Шейкин) и информатики (заведующий – к.т.н. А.Р. БАТОРОВ) по созданию единой мультимедийной информационной системы, объединяющей «Электронный фонограммархив музыкальной культуры народов Северной Азии» с разработкой электронной версии музейной коллекции «Виртуальный музей музыкальных инструментов народов Северной Азии».

Добрые напутствия и пожелания дальнейшей успешной работы в адрес музея высказали не только преподаватели и студенты вуза, но и коллеги из Музея и центра хомуса народов мира – директор Н.С. ШИШИГИН, Высшей школы музыки – ректор НИКИФОРОВА В.С., Национального художественного музея РС (Я) – ведущий специалист МИХАЙЛОВА А.О. и др.



Источник: Пресс-служба АГИКИ.