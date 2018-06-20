В АГИКИ начался прием документов: новые профили, больше бюджетных мест, набор в мастерскую А.С. Борисова

Сегодня все вузы страны распахнули двери перед абитуриентами – начался прием документов от желающих поступить.

Очередную приемную кампанию единственный творческий вуз республики – Арктический государственный институт культуры и искусств – встречает с разнообразным выбором специальностей и с новыми профилями.

В этом году АГИКИ объявил набор по 17 направлениям (специальностям) и профилям подготовки, по 13 направлениям выделены бюджетные места.

Все направления и специальности АГИКИ можно разделить условно на 4 группы, это:

Художественные : «Живопись», «Графика», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство»

: «Живопись», «Графика», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство» Музыкальные: « Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Музыкальная педагогика»

Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Музыкальная педагогика» Театральные : «Артист театра и кино», «Режиссер драмы», «Педагог балета»

: «Артист театра и кино», «Режиссер драмы», «Педагог балета» Направления сферы культуры: «Народная художественная культура» (руководство этнокультурным центром), «Хореография», «Социально-культурная деятельность» (постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, менеджмент в СКД), «Информационно-аналитическая деятельность», «Прикладная информатика».

АГИКИ также рад сообщить, что в наступающем учебном году откроются новые профили обучения. Это «Цифровой дизайн» и «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства».

Настоящим событием года станет возобновление приема в творческую мастерскую Андрея Саввича БОРИСОВА на актерско-режиссерский курс.

Специалисты приемной комиссии АГИКИ обращают особое внимание на то, что прием документов завершится уже 12 июля т.е. раньше, чем в других вузах. Это вызвано тем, что на творческие специальности прием проводится по результатам испытаний, проводимых институтом самостоятельно. Это касается и тех, кто поступает на очную форму обучения на бюджетные места, имея диплом о профессиональном образовании (после ВПО, СПО).

Центр дополнительного образования АГИКИ уже начал запись на консультации по подготовке к вступительным испытаниям. Подробнее о консультациях и о поступлении можно узнать по телефону приемной комиссии (4112) 42-11-67 и в специальном разделе «Задать вопрос приемной комиссии» на сайте agiki.ru.

Адрес приемной комиссии Арктического государственного института культуры и искусств: Якутск, ул. Орджоникидзе, 4. График работы: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. В субботу с 10 часов до 13 часов.