В аэропорту Якутска задержан подозреваемый

При попытке покинуть пределы республики задержан 22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в использовании фиктивных документов. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск после того, как скрылся в ходе процессуальной проверки. В июне оперуполномоченными отдела по розыскной работе столичной полиции данный гражданин был установлен в аэропорту г.Якутска. Разыскиваемый намеревался покинуть пределы республики, а затем и страны. До суда данный гражданин помещен в центр временного содержания иностранных граждан, сообщила ИА SakhaLife пресс-служба МУ МВД России «Якутское». comments powered by HyperComments Источник:

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