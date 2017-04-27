В аэропорту Якутска станцевали осуохай в честь Дня республики

Праздничным концертом поздравил пассажиров с Днем Республики Саха (Якутия) аэропорт «Якутск». Для всех, кто волею случая оказался в аэропорту 27 апреля, выступили студенты Арктического государственного института культуры и искусства.

Поздравлять пассажиров с праздниками и знаменательными датами стало в аэропорту Якутска доброй традицией. 27 апреля 2017 года исполнилось 95 лет с момента подписания документа о создании Якутской АССР и 25 лет со дня принятия Конституции РС(Я) и, конечно, аэропорт «Якутск» не мог обойти вниманием эту знаменательную дату.

В 8.30 в стерильной зоне аэровокзала начался праздничный концерт, подготовленный студентами Арктического государственного института культуры и искусства. Они исполнили для пассажиров национальные танцы народов Севера, импровизации на хомусе, а также поздравили всех с наступающим Днем Победы, исполнив песни военных лет.

К поздравлениям присоединилась и заместитель министра культуры РС(Я) Марина Силина, случайно оказавшаяся в числе пассажиров одного из утренних рейсов. В заключение артисты и пассажиры исполнили праздничный осуохай в честь Дня Республики. Также при регистрации сотрудники аэропорта вручали пассажирам шоколадки и флаеры с текстом государственного гимна РС(Я).