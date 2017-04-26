В аэропорту Якутска  прошли учения Роспотребнадзора

Одна из пассажиров, прибывших в Якутск из Сеула, почувствовала себя плохо во время прохождения пограничного контроля в аэропорту.

Специалист медицинского пункта аэропорта «Якутск», которого вызвали сотрудники погранслужбы, диагностировала у больной симптомы, похожие на холеру.

Под такой легендой в международном терминале аэропорта «Якутск» прошли ежегодные учения, организованные Управлением Роспотребнадзора по РС(Я).

Помимо сотрудников аэропорта «Якутск» в учениях были задействованы 16 служб и учреждений города, в том числе посты пограничного, таможенного и фитосанитарного контроля, МЧС, авиакомпания «Якутия», санитарные службы и транспортные предприятия города.

По словам начальника санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Юрия Степанова, целью таких учений является отработка взаимодействия всех заинтересованных служб и учреждений на случай форс-мажора.

«Сегодня в мире наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Учитывая, что в аэропорт «Якутск» принимает прямые рейсы из Сеула, Китая, с лета сюда добавятся Таиланд и Вьетнам, есть вероятность завоза особо опасных инфекций в Якутию. Поэтому в этом году выбрана легенда, согласно которой, одной из пассажирок сеульского рейса стало плохо. Осмотрев больную, сотрудники медпункта аэропорта выдали экстренное оповещение с предварительным диагнозом специалистам санитарно-карантинного контроля. Далее все действия служб и учреждений происходят по плану утверждённому плану», — прокомментировал он.

В 2016 году санитарный контроль в аэропорту Якутска прошли более 18 тысяч туристов. Заведующая медпунктом аэропорта «Якутск» Елена Гореева говорит, что случаев, подобных тому, который отрабатывался во время учений, за последние 8 лет не было.



«По международным рейсам у нас есть отработанная технология, каждый встречает группа санитарного контроля и, если есть какие-то подозрения на особо опасные инфекции, включается механизм профилактики. Единственный недостаток в том, что, поскольку здание международного терминала проектировалась в 90-е годы, в нем не был предусмотрен изолятор для заболевших пассажиров, однако в проекте нового терминала все эти моменты учтены. Слаженная работа служб аэропорта другими службами и медиками дает результаты: я работаю в аэропорту с 2009 года, и на моей памяти случаев завоза особо опасных инфекций не было», — рассказала она.

На эвакуацию заболевшей пассажирки потребовалось меньше часа, после первичного осмотра медиками, она была отправлена в Якутскую городскую клиническую больницу. Пассажиры рейса Якутск-Сеул после прохождения пограничного контроля были условно доставлены в обсерватор.