В аэропорту Якутска появится продвинутая система наблюдения

9 февраля в стране отмечается знаменательная дата — 95-летие гражданской авиации России. В преддверии юбилейной даты мы публикуем интервью с генеральным директором АО «Аэропорт Якутск» Николаем Местниковым.

— Корр.: С какими достижениями аэропорт «Якутск» встречает юбилей?

— Многие, наверно, помнят, что в прошлом году мы отмечали 20-летие со дня образования нашего аэропорта в качестве отдельного предприятия. Нынешний год также выдался знаковым. Отрадно, что мы встречаем его с положительной динамикой почти по всем производственным показателям. Так, по итогам 2017 года в нашем аэропорту на 3% увеличен пассажиропоток и впервые за несколько лет удалось перешагнуть отметку в 900 тыс. человек (услугами нашего аэропорта воспользовалось 902 463 человека).

План по другим ключевым производственным показателям также выполнен: по обработке почты – на 114,6 %, по обработке грузов – на 104,0 %, по обслуживанию самолетовылетов – на 101,8 %.

Таким образом, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране в целом, мы делаем все возможное, чтобы наше предприятие держало курс на развитие. Это становится возможным благодаря слаженной работе всех служб и подразделений аэропорта.

— Корр.: В таком случае, какова стратегия развития аэропорта на ближайшие годы?

— В 2018 году, который будет проходить под знаком 95-летия гражданской авиации России, мы планируем претворить в жизнь несколько масштабных проектов. Во-первых, это введение в эксплуатацию модернизированной системы видеонаблюдения с модулями интеллектуальной обработки изображения. Как вы понимаете, это трудоемкая работа, требующая приобретения дорогостоящего оборудования. Но, когда дело касается обеспечения безопасности пассажиров и полетов, любые затраты, на мой взгляд, обоснованны.

Во-вторых, летом мы намерены завершить строительство нового здания авторемонтной мастерской с площадью около 2500 кв. м., что позволит существенно обновить материально-техническую базу службы спецтранспорта.

Кроме того, в течение всего года будут проводиться подготовительные работы по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы-2.

Следует подчеркнуть, что реконструкция станет самым масштабным событием за последние годы и завершится в 2020 году. В конце февраля этого года запланировано проведение совещания в Росавиации, где будут рассмотрены вопросы, касающиеся реконструкции ВПП–2 в нашем аэропорту. Мы надеемся, что по итогам совещания нам удастся решить большинство вопросов по обеспечению бесперебойной работы аэропорта в период проведения реконструкции.

В ближайшие годы мы также продолжим работу по созданию безбарьерной среды для инвалидов. В частности, будем совершенствовать инфраструктуру для обеспечения маломобильным пассажирам свободного прохождения всех предполетных и послеполетных процедур. В самое ближайшее время в аэровокзале мы установим контрастную маркировку для слабовидящих.

Ну и, конечно, помимо всего этого, самое главное, будем целенаправленно работать над привлечением новых авиаперевозчиков и расширением географии полетов.

— Корр.: Как у вас обстоят дела с кадрами? Чем привлекаете молодых специалистов?

— В нашем коллективе насчитывается порядка 1500 человек, представителей 30 национальностей. Из них более 40% составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет. Чем мы привлекаем молодежь? Стабильностью и созданием условий для их профессионального роста.

С тех пор, как я возглавил предприятие, я уделяю особое внимание повышению квалификации сотрудников аэропорта. Это означает, что ежегодно, планово работники разных служб аэропорта проходят обучение у приглашенных экспертов по своей специальности или выезжают на учебу за пределы республики. Само собой разумеется, что после окончания обучающих семинаров, курсов все они сдают зачеты и экзамены. Кроме того, часть наших работников – около 50 человек совмещает работу с учебой в вузах и ссузах. Я считаю, что все это оправданно, так как аэропорт является стратегическим объектом, и наша деятельность сопряжена с большой ответственностью. Здесь я бы хотел добавить, что «случайные» люди у нас долго не задерживаются, остаются самые стойкие, преданные профессии и влюбленные в авиацию.

В связи с 95-летием гражданской авиации России я бы хотел поздравить всех своих коллег и ветеранов с этой знаменательной датой, поблагодарить за вклад в развитие воздушного транспорта Якутии и России и пожелать благополучия, процветания и покорения новых высот!