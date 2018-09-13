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13 сентября 2018, 9:00
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В аэропорту Якутска построят авторемонтную мастерскую

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства здания авторемонтной мастерской службы спецавтотранспорта на территории международного аэропорта «Якутск» с целью проведения технического обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств.

Изучив представленные материалы, эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Международный аэропорт «Якутск», расположенный в Дальневосточном федеральном округе, обладает необходимыми мощностями для базирования средних и дальнемагистральных воздушных судов и оперативного обслуживания отечественных и иностранных самолетов всех типов и модификаций.

Площадка, отведенная под строительство авторемонтной мастерской, расположена в северо-западной части территории аэропорта в пределах первой надпойменной террасы реки Лена.

Проектом, получившим положительное заключение экспертов Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство здания переменной этажности для размещения авторемонтной мастерской службы спецавтотранспорта. Общая площадь строения составит 3103,4 кв.м. В рамках реализации проекта также будут проведены мероприятия по оборудованию здания инженерными системами, благоустройству прилегающей территории и другие необходимые работы.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, — Акционерного общества «Аэропорт Якутск».

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Источник: ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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