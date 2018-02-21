В аэропорту Якутска изъяли 4,8 тонны красной икры с кишечной палочкой

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту производства и перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, 24 ноября 2017 года в аэропорту города Якутска в грузовом отсеке самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», прибывшего из города Анадыря Чукотского автономного округа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 173 места груза, состоящего из пластиковых контейнеров с икрой лососевой зернистой общим весом 4,8 тонны с маркировками рыболовецких артелей и предприятий.

Согласно заключению проведенного ветеринарного исследования изъятая икра по микробиологическим показателям не соответствует требованиям технических регламентов, предъявляемых к данному виду продукции. Также в пробах икры были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, в частности чрезмерное присутствие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В результате проведенных исследований изъятая икра признана непригодной к употреблению.

Следствием также установлено, что сертификаты соответствия на перевозимую икру, декларации о соответствии качества, ветеринарные свидетельства о ее соответствии санитарным требованиям официальными органами не выдавались.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.