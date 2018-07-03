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В аэропорту «Якутск» введен новый режим работы грузового терминала

Склад приема и отправки грузов аэропорта «Якутск», где принимают груз для отправки авиатранспортом, со 2 июля переходит на новый режим работы, более удобный для отправителей. Также изменился способ бронирования мест для перевозки грузов авиакомпанией «Якутия», теперь забронировать место в эту авиакомпанию можно напрямую в аэропорту.

 

Отправка грузов по всем воздушным направлениям

Грузовой склад занимается приемом и отправкой грузов всех типов, в том числе крупногабаритных. Отправка груза при наличии брони осуществляется на все направления, куда летают воздушные суда из аэропорта «Якутск». Отправить груз может любой желающий: как физическое, так и юридическое лицо. До 2 июля склад работал с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Чтобы отправить груз, необходимо было обязательно получить бронь в авиакомпании на ближайший удобный рейс. Затем, оплатив бронь, приехать в аэропорт «Якутск» на контрольно-пропускной пункт (КПП-3), получить пропуск и пройти обязательный досмотр, чтобы попасть на территорию грузового терминала. Затем грузоотправитель проходил в склад приема и отправки грузов к диспетчеру по организации авиаперевозок, где оформлял заявку и все необходимые документы,проходил процедуру взвешивания груза, досмотр его на интроскопной ленте сотрудниками службы авиационной безопасности. Затем отправлялся в кассу, находящуюся в административном здании службы организации почтово-грузовых перевозок (СОПГП),и производил оплату за отправку груза, который далее размещался на складе, откуда его загружали на нужный рейс.

Сегодня, по инициативе генерального директора аэропорта Николая Местникова, для удобства грузоотправителей принято решение максимально сократить звенья в этой цепочке.

Какие плюсы для грузоотправителей?

Во-первых, Николай Местников принял решение увеличить время работы грузового склада для того, чтобы грузоотправители обязательно успевали отправить свой груз. Со 2 июля грузовой склад будет работать с 8.00 до 18.00 без обеденного перерыва.

«Наша главная цель – сократить время, которое тратят люди на оформление необходимых бумаг для отправки груза. Людям должно быть удобно. Это важно. Кроме того, оформление должно проходить максимально быстро, — говорит Николай Местников. – Однако подчеркну, все процедуры необходимые для обеспечения безопасности полета воздушного судна будут соблюдены. Это главное!».

Во-вторых, со 2 июля у аэропорта «Якутск» заключен новый договор с авиакомпанией «Якутия», по условиям которого аэропорт сам может бронировать места для отправки грузов своих клиентов. Теперь людям не нужно будет тратить время, чтобы ехать в данную авиакомпанию для бронирования места под груз и только потом отправляться в грузовой терминал аэропорта. Теперь все процедуры можно пройти в одном месте! В ближайшее время, после завершения тестового режима, планируется перевести на подобную систему и другие авиакомпании, осуществляющие рейсы через аэропорт «Якутск».

Как мне отправить груз?

Желающий отправить груз, пользуясь услугами авиакомпании «Якутия», со 2 июля сможет сделать это напрямую в грузовом терминале аэропорта. Для этого, по словам диспетчера по отправке грузов Елены Рыльковой, он может сначала позвонить на грузовой склад, чтобы уточнить информацию о наличии свободных объемов коммерческой загрузки на воздушных судах авиакомпании «Якутия».

Также в ближайшее время планируется введение еще одного новшества – подача заявки на пропуск в зону грузового терминала в электронной форме. Грузоотправитель сможет по электронной почте отправить свои паспортные данные и реквизиты квитанции об оплате в службу безопасности аэропорта. Приехав на проходную, ему не придется томиться в ожидании оформления пропуска, так как он уже будет готов. Это также заметно сократит для клиента время всей процедуры отправки груза.

Попав на грузовой склад аэропорта, и обратившись к агенту по организации обслуживания грузовых перевозок, отправитель теперь может совершить все действия в одном месте — в помещении склада приема и отправки грузов! А именно: забронировать место для размещения груза на воздушном судне АК «Якутия», оформить все необходимые документы, произвести оплату, взвешивание, пройти досмотр груза, разместив его на интроскопной ленте, находящейся рядом. После досмотра груз будет отправлен на склад, а затем на нужный рейс.

Новый режим работы склада и изменение системы бронирования мест на воздушном судне заметно сэкономят время клиентов.

Со 2 июля новая схема отправки грузов стартует в тестовом режиме, по итогам будет принято решение о внесении нужных поправок для ее совершенствования. По этой же схеме будут работать и другие авиаперевозчики. Главное, по словам Николая Местникова, создать все условия, чтобы грузоотправителям было удобно, чтобы процедура отправки проходила максимально быстро с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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