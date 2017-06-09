В аэропорту «Якутск» устроили флешмоб ко Дню России

Патриотический флешмоб, посвященный Дню России, прошел в аэропорту «Якутск». Его участники выстроились на взлетном поле международного аэропорта «Якутск», образовав слово «Россия».

«Идея была в том, чтобы объединить три понятия: Россия, Якутия и Якутск. Слова «Якутск» и «Якутия» можно прочитать на фронтоне аэропорта и самолете авиакомпании «Якутия», слово Россия составили участники акции», — пояснил председатель молодежного совета аэропорта «Якутск» Егор КОЛЕСОВ.

Инициатором акции выступил молодежный совет аэропорта «Якутск», флешмоб поддержали работники авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии», сотрудники Якутского УГМС, Филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» и курсанты Якутского авиационного технического училища гражданской авиации. Всего участие в акции приняли более 200 человек, из них 130 – сотрудники аэропорта «Якутск».