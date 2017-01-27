В аэропорту «Якутск» проходят испытания вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода

В эти дни на аэродроме аэропорта «Якутск» испытания в условиях низких температур проходит опытный вертолет «Ансат» Казанского вертолетного завода, который входит в холдинг «Вертолеты России». Целью испытаний является расширение условий эксплуатации вертолета для его дальнейшего использования на территориях с холодным климатом.

Команда Казанского вертолетного завода в составе 12 человек, в том числе инженеры, летчик-испытатель, авиатехники и другие специалисты узкого профиля, проводят испытания в аэропорту «Якутск» впервые. Ведущий инженер КВЗ Азат Санзянов поделился с нами, что не ошибся в выборе аэропорта и доволен текущими показателями испытания.

— Климатические условия для испытаний в Якутске идеальные – мороз держится неделями, так что можно все успеть, а также радует отсутствие сильного ветра. Пока проверяем отдельные приборы и электрику, но ждем похолодания, так как для полноценной проверки требуется температура ниже 40* С, — рассказал он. — Отлично сработались с коллективом аэропорта «Якутск», техническое обслуживание качественное и проходит без единых заминок. Высоко оценили пассажирский терминал и сам аэродром, особенно хочется отметить светосигнальное оборудование, которое даже при густом тумане позволяет совершать посадки в штатном режиме.

«Ансат» с татарского переводится как «простой», так как, уверили нас специалисты, он очень легок в обращении. Многоцелевой вертолет среднего класса, первая полностью российская разработка, что называется, от чертежа до готового изделия, в оригинальной компоновке эксплуатируется с 2010 г., Вооруженные Силы РФ используют его как учебный.

Вертолет многофункционален, он существует в нескольких вариациях: пассажирский (помимо экипажа, может перевозить до 7 человек), VIP-салон с высоким уровнем комфорта, а также как мобильный госпиталь он применяется в санавиации. Благодаря самому большому в своем классе салону, в вертолете может размещаться необходимое медицинское оборудование вплоть до отдельной «летающей» лаборатории. «Ансат» относится к скоростным вертолетам и может развить скорость до 270 км/ч, при этом грузоподъемность составляет 3,6 т.

Вертолет разработки и производства известного завода, который еще во время Великой Отечественной войны выпускал легендарные По-2, завершит испытания до 15 февраля, в зависимости от погоды.

Напомним, аэропорт «Якутск», бесперебойно функционирующий в экстремальных климатических условиях, издавна используется в качестве уникального полигона для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур. Так, в разные годы испытания якутскими морозами проходили самолеты Ил-96, Ил-96 400Т, Ту-214, Ту-334, Боинг 757, 777-300ER, Airbus A 319, А 310, А 340, самолет-амфибия Бе-200 ЧС, Ан-148 и другие. А совсем недавно, в начале января, испытания прошел американский самолет BOEING 737 MAX.