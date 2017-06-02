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Общество
2 июня 2017, 9:27
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В аэропорту «Якутск» отметили День защиты детей

С праздником пассажиров поздравили сказочные герои, которые вручили им сладкие подарки от аэропорта. Также в этот день подвели итоги конкурса детских рисунков «Аэропорт будущего».

Международный день защиты детей отмечается во всем мире как день мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей, за сохранение их здоровья, за их воспитание и образование. По традиции, в этот день по всей республике проходит множество массовых развлекательных и культурных мероприятий для детей. Не остался в стороне аэропорт «Якутск», где в этот день состоялось сразу несколько событий.

1 июня маленьких пассажиров аэропорта «Якутск» ждал сюрприз: в зале регистрации их встречали Микки и Минни Маус, которые поздравили детей с Международным днем защиты детей. Ребята и их родители с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами и угощались сладкими подарками от ресторана «Лайнер».

Чуть позже состоялось торжественное подведение итогов конкурса детских рисунков «Аэропорт будущего», который проводился среди детей сотрудников предприятия. Награды вручал лично генеральный директор аэропорта  Николай Местников.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с Днем защиты детей! Это особенный праздник, который напоминает  нам, взрослым, о том, как важно поддерживать, понимать и заботиться о вас, детях. Пусть сбываются ваши мечты, растите здоровыми, добрыми и любознательными!» — приветствовал он юных художников и гостей аэропорта – воспитанников авиамодельного клуба «Лайнер».

После того, как участники получили свои призы, для всех детей была организована экскурсия по аэропорту «Якутск». Они познакомились с экспозицией Музея авиации Якутии, с работой кинологической службы, авиатехнической базой авиакомпании «Якутия». Дети познакомились со служебным лабрадором по кличке Джаз, который продемонстрировал умение находить имитатор взрывчатого вещества среди нескольких сумок. А инженер авиакомпании «Якутия» ответил на все интересующие ребят вопросы о самолетах. Воспитанники авиамодельного клуба «Лайнер» даже посоветовались с инженером, куда пойти учиться после школы.

Не остались без праздника и подарков и воспитанники детского дома «Берегиня», который находится под шефством АО «Аэропорт Якутск» вот уже который год. Для них ресторан «Лайнер» по традиции приготовил вкусные подарки. А накануне праздника активисты Молодежного совета аэропорта «Якутск» посетили пациентов отделения детской эндокринологии и гастроэнтерологии Национального центра медицины. Дети получили подарки и поиграли с персонажами из любимого мультфильма – Свинкой Пеппой и Джорджем.

 

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск». Фотографии пресс-службы АО «Аэропорт Якутск».
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