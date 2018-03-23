В аэропорту «Якутск» открылась выставка известного коллекционера

Николай Местников вручил известному коллекционеру Станиславу Луковцеву почетный знак «95 лет авиации России».

Состоялось открытие выставки известного коллекционера Станислава Луковцева, приуроченное к его 55-летию. Сегодня коллекционер, всю жизнь страстно увлеченный авиацией, является одним из самых известных и уважаемых коллекционеров в республике. В его коллекции насчитывается более 1000 марок, около 700 конвертов, 1000 спичечных этикеток, 400 карманных календарей, 400 книг, 45 художественных альбомов и 3,5 тысячи значков на тему авиации!

Поздравил знаменитого коллекционера предметов авиации и генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай Местников. «С детства вы мечтали стать летчиком, но судьба распорядилась иначе. Однако сегодня, вы, как никто другой знаете все об авиации страны и нашей республики, и при этом являетесь не только известным коллекционером, музыкантом, автором многих песен, но и занимаетесь въездным туризмом, а главное – приобщаете детей и молодежь к теме авиации, — начал поздравление руководитель. — Мы вас поддерживаем во всех ваших начинаниях. Вы сказали мне сегодня, что у вас в коллекции 3500 значков, пусть этот — от дружного коллектива аэропорта «Якутск», будет 3501!».

Помимо памятного значка и подарков от аэропорта, Николай Местников вручил доброму другу всех авиаторов республики почетный знак «95-летие авиации России» за пропаганду идей авиации и космоса среди подрастающего поколения.

Кроме того, по словам генерального директора аэропорта, впереди им предстоит совместная работа с известным писателем, историком авиации и другом Станислава Луковцева Иваном Негенблей по выпуску юбилейной книги, посвященной столетию участника перегоночной трассы Алсиб, командира Якутского объединённого авиационного отряда Валерия Кузьмина. В ближайшее время состоятся различные мероприятия, в том числе торжественная презентация книги, научные конференции в школах. «Желаю Вам доброго здоровья, энергии, благополучия и пополнения Вашей богатой коллекции многими новыми экспонатами и раритетами», — завершил поздравление Николай Местников.

Посетить выставку можно в выставочном зале по ул. Жорницкого, 35.