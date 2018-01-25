В аэропорту «Якутск» открылась фотовыставка о жизни главного университета Якутии

Фотовыставка «СВФУ – вуз высокого полета» открылась сегодня, в День российского студенчества, в зале вылета аэропорта «Якутск».

На открытии от имени руководства аэропорта выступила помощник генерального директора Екатерина Соловьева. Она поздравила студентов и участников мероприятия с праздником студенчества – Татьяниным днем. «Сегодня праздник всех тех, кто когда-либо был студентом, — отметила в своей речи она. – Ну, а сегодняшним студентам я бы хотела пожелать успехов и процветания, ведь в ваших руках находится будущее города, республики и страны. Уверена, что проекты, которые реализовываются в Северо-Восточном федеральном университете, принесут свои плоды и внесут вклад в социально-экономическое развитие региона, и мы рады, что можем ознакомиться с жизнью университета через эти фотографии».

Начальник Управления медиаполитики и связей с общественностью СВФУ Никита Аргылов подчеркнул, что замысел выставки заключается в том, чтобы показать трансформацию вуза из провинциального университета в университет федерального уровня, в который сейчас приезжают учиться студенты из 52 регионов России и 38 стран мир.

«Мы выбрали для выставки международный аэропорт «Якутск» неслучайно, ведь аэропорт – это ворота нашего города, республики. Благодаря фотовыставке, посетители смогут увидеть весь масштаб преобразований, которые происходят в нашем университете», – поделился руководитель управления.

Около 80 фотографий призваны рассказать о жизни студентов и преподавателей федерального университета имени Максима Аммосова, его истории и развитии. Экспозиция выставки, над которой работали 11 фотографов, состоит из нескольких тем: «Международное сотрудничество», «Наука», «Студенчество», «Культура», «Патриотизм» и др. Фотовыставка «СВФУ – вуз высокого полета» будет доступна для просмотра в накопителе аэровокзала до весны этого года.