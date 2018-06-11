В аэропорту Сангара вспыхнул пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 июня 2018 г. 16.29 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит одноэтажное здание Филиала «Аэропорт Сангара» на улице Космическая в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное перекрытие, полы и стены. Общая площадь 90 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

10 июня 2018 г. 16.55 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице К. Цеткин в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. Огнем повреждено строение по всей площади 24 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!