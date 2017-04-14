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14 апреля 2017, 11:33
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В аэропорту открылась выставка рисунков «Необъятный космос»

В пассажирском терминале аэропорта «Якутск» открылась выставка работ победителей республиканского конкурса рисунков «Необъятный космос». Организатором ежегодного конкурса, посвященного Дню космонавтики, является городской дом культуры им. Ю.А. Гагарина.

На открытии выставки юных художников – авторов лучших работ наградили представители руководства АО «Аэропорт Якутск», управы Гагаринского округа и рескома профсоюзов авиаторов.

Организаторы отметили, что география конкурса с каждым годом расширяется, и из городского вырос до республиканского. По словам Анны Еремеевой, художественного руководителя ДК им. Ю.А. Гагарина, она была приятно удивлена тем, насколько серьезно дети подошли к раскрытию темы. «С каждым годом работы становятся все качественнее, краше», — отметила она.

АО «Аэропорт Якутск» с самого начала является партнером конкурса и каждый год предоставляет площадку для выставки лучших работ участников. Генеральный директор Николай Местников убежден, что в аэропорту есть место искусству, и с радостью поддерживает творческие коллективы Якутии. Так, например, аэропорт тесно сотрудничает с Арктическим государственным институтом культуры и искусств. В данное время проходит выставка «Полет кисти», где можно ознакомиться с живописью и  графикой Туйаары Шапошниковой, Марины Рахлеевой и Дьулустана Бойтунова.

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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