В аэропорту Мирного задержали авиадебошира из бизнес-класса: новые подробности

Сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте задержали 32-летнего жителя города Москва, нарушавшего общественный порядок на борту авиалайнера.

В дежурную часть Мирнинского линейного отдела полиции МВД России Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что на борту авиалайнера сообщением Москва – Мирный пассажир нарушает общественный порядок.

Полицейские выяснили, что во время полета 32-летний житель г. Москвы, пассажир бизнес-класса, вел себя агрессивно. На неоднократные просьбы членов экипажа соблюдать правила поведения на борту самолета не реагировал. Громко кричал, угрожал экипажу лайнера и попытался ударить капитана судна.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять сотрудников полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у него в крови алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте и нападении на представителей власти.