В «АЭБ Бизнес» появилась возможность подтверждения операции с помощью простой электронной подписи

С 3 сентября 2018 года клиенты Алмазэргиэнбанка, использующие приложение «АЭБ Бизнес», могут подтверждать проведение операций с помощью простой электронной подписи. Это является альтернативой ключу электронной подписи eToken и позволяет сэкономить 1600 рублей.

Раньше юридическим лицам для использования «АЭБ Бизнес» необходимо было пройти определенную процедуру, чтобы получить флешку с ключом электронной подписи eToken. Стоимость услуги составляет1600 рублей. Сейчас появилась альтернатива.

«У пользователей «АЭБ Бизнес» есть возможность использовать простую электронную подпись – одноразовый пароль, который передается клиенту посредством СМС-сообщений и подтверждает реквизиты получателя средств и реквизиты плательщика, если он использовался при совершении операций», — отметила специалист управления обслуживания Алмазэргиэнбанка Надежда Николаева.

С новой редакцией условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Бизнес» можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Алмазэргиэнбанка.

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