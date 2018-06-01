Руководство аэропорта Белая Гора направило письмо с благодарностью в адрес хабаровчан

Помощь в трудной ситуации необходима не только людям во время чрезвычайной ситуации, когда силы спасательных служб эвакуируют людей из подтопленных поселков, доставляют гуманитарные грузы, но и, казалось бы, в обычной жизни. И здесь не остаться безучастным более важное человеческое и профессиональное качество.

Как раз такая ситуация и возникла 28 мая 2018 года в отдалённом арктическом поселке Белая Гора Республики Саха (Якутия). В аэропорту районного центра самолёт Ан-26 республиканской авиакомпании не смог вылететь в Якутск, возникла техническая неисправность. Экипаж и сотрудники аэропорта пытались устранить неполадку вплоть до 3-х часов ночи, но всё было безуспешно. Всё бы ничего, если бы этого рейса не дожидались более десятка детей в возрасте 10-12 лет, направляющиеся в детский оздоровительный лагерь на отдых. Также на лётном поле находилась группа Правительства республики, которая в ходе рабочей поездки совершала облёты подтопленных в ходе весеннего паводка территорий.

В это время в Белой Горе находилась в командировке бригада инженерно-технических специалистов Якутского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России под руководством Сергея Краснова. Они обеспечивали плановое техническое обслуживание работающего в районе ЧС вертолёта Ми-8 «чрезвычайного» ведомства. Экипаж винтокрылой машины выполняет задачи по переброске сил и средств, эвакуации пострадавших, доставке гуманитарных грузов, облет территорий, мониторинг паводковой обстановки, взрывные работы по уничтожению ледовых заторов.

Несмотря на глубокую ночь, авиаторы МЧС сразу же откликнулись на просьбу коллег о помощи и незамедлительно прибыли из гостиницы в аэропорт. Через полчаса разобравшись в ситуации, неисправность была устранена, проблемы возникли в подаче электропитания от аккумуляторных батарей для запуска. И воздушное судно Ан-26 смогло благополучно вылететь в столицу республики для доставки детишек.

«Выражаю искреннюю благодарность и прошу Вас отметить каким-то образом за человеческую порядочность и готовность к оказанию помощи другим инженера по техническому обслуживанию авиационной техники Петра Стручкова, авиационных техников Василия Егорова и Андрея Самолюка и исполняющего обязанности начальника группы Сергея Краснова», — обратился в письме в адрес начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России директор филиала «Аэропорт Белая Гора».

Аэропорт Белой Горы активно используется для доставки грузов и людей не только в населенные пункты Абыйского района, но и для Зырянки и Среднеколымского района. В условиях сложившейся чрезвычайной ситуации, вызванной масштабным паводком, это направление для воздушных судов стало одним из стратегических.