В Абыйском улусе единороссы повторили успех 2013 года

В Абыйском улусе подведены предварительные итоги выборов в рамках Единого дня голосования. Здесь уверенную победу одержала партия «Единая Россия», набрав 65% голосов при явке 60,4%.

На втором месте находится КПРФ с 13,7%, на третьем – «Справедливая Россия» с 12,8%. Меньше всего процентов набрала партия ЛДПР (5,5%).

Кандидат от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу советник генерального директора ООО «Арктик Капитал» Владимир Черноградский одержал убедительную победу – за него проголосовало 77% населения.

Напомним, что в 2013 году «Единая Россия» в Абыйском улусе заручилась поддержкой 62% избирателей при явке в 70%.