В Абыйском районе добыли медведя, напавшего на женщину

11 сентября в поселке Белая Гора Абыйского района на женщину напал медведь. Как передавало издание Sakhaday, зверя удалось отогнать, а пострадавшая отделалась ссадинами.
В понедельник районная инспекция охраны природы сообщила о том, что хищник добыт.
«Оперативная бригада охотников круглосуточно искала медведя, напавшего на местную жительницу. 15 сентября в районе свалки поселка Белая Гора бригадой добыта одна особь бурого медведя. Ежедневные дежурства продолжаются», — передает инспекция.
Кроме того, инспекторы дежурят в селе Кенг-Кюель, где также был замечен медведь.
Источник: http://news.ykt.ru/article/77433
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.