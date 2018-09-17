В Абыйском районе добыли медведя, напавшего на женщину

11 сентября в поселке Белая Гора Абыйского района на женщину напал медведь. Как передавало издание Sakhaday, зверя удалось отогнать, а пострадавшая отделалась ссадинами.

В понедельник районная инспекция охраны природы сообщила о том, что хищник добыт.

«Оперативная бригада охотников круглосуточно искала медведя, напавшего на местную жительницу. 15 сентября в районе свалки поселка Белая Гора бригадой добыта одна особь бурого медведя. Ежедневные дежурства продолжаются», — передает инспекция.

Кроме того, инспекторы дежурят в селе Кенг-Кюель, где также был замечен медведь.