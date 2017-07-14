В Абые двое мужчин задохнулись угарным газом, пытаясь отвести воду из ледников

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводятся процессуальные проверки по факту обнаружения тел двух мужчин в разных населенных пунктах при схожих обстоятельствах.

1 июля 2017 года в подвале частного дома в селе Кенг-Кюель обнаружено тело мужчины, 1965 г.р., без внешних признаков смерти насильственного характера. 12 июля 2017 года в подвале дома на территории дачного поселка в поселке Белая Гора обнаружено тело мужчины, 1964 г.р., на его теле эксперты также не обнаружили никаких следов внешнего воздействия.

При проверке следователи установили, что оба местных жителя стали жертвами угарного газа. Мужчины устраняли последствия паводка и пытались отвести воду из подвалов (ледников). При этом они использовали мотопомпы, работающие на жидком топливе – бензине.

При эксплуатации мотопомпы произошел выхлоп угарного газа, который скопился внутри в замкнутом пространстве.

Проверкой установлено, что смертельно опасный газ не испаряется на протяжении нескольких дней и даже недель и для смертельного исхода человеку достаточно 2-3 минут нахождения в таком помещении.

В настоящее время в рамках процессуальных проверок проводятся необходимые экспертные исследования, а также иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственные органы обращаются к жителям республики, которые осуществляют эксплуатацию подобных инструментов, с призывом не пренебрегать мерами безопасности и не проводить работы с мотопомпами в непроветриваемых помещениях.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.