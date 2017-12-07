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Экономика
7 декабря 2017, 17:20
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В 51-м квартале столицы появится новая трансформаторная подстанция

Департамент капитального строительства ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) с помощью подрядной организации ведет работы по установке новой комплектной трансформаторной подстанции для нужд 51-го квартала г. Якутска по улице Дзержинского – одного из самых центральных в столице республики.

Энергообъект заменит функционально и технически устаревшую ТП 6/0,4 кВ «МВД», которая была установлена еще в далеком 1971 году. Кварталу жизненно необходимо увеличение мощности для покрытия стремительно растущих потребностей, недавно здесь был построен очередной многоквартирный 16-этажный жилой дом с двухярусным паркингом. Новая КТП обеспечит качественное и бесперебойное снабжение электроэнергией жильцов и социально-значимые учреждения микрорайона, в числе которых два детских сада – «Лучик» и «Улыбка».

Для возведения новой подстанции участок по соседству со старой был освобожден от незаконно установленных гаражей и стихийно образовавшейся между ними свалки. Сейчас вывозится крупногабаритный мусор, ведется расчистка территории. Пришлось также вырубить тальник, мешавший предстоящим работам по прокладке кабеля. После завершения строительства энергетики планируют благоустроить это место, посадить деревья.

Строительство новой КТП по улице Дзержинского ведется в соответствии с распоряжением Окружной администрации «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала «51» городского округа «город Якутск»». Все работы согласованны и одобрены на публичных слушаниях.

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Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
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