 В 203 микрорайоне засыпали обвал. Кроме того, мэрия обещает установить водоотводные лотки

В Якутске на днях из-за сильных проливных дождей произошел размыв грунта на дамбе 203 микрорайона, в результате чего в овраг провалился частный грузовик-манипулятор.
В тот же день Окружной администрацией города оперативно были проведены мероприятия по устранению образовавшегося размыва.
По итогам проведенного технического совета Окружной администрации с участием застройщиков, коммунальных служб и структурных подразделений, было принято решение провести работы по усилению откоса, устройству водоотводного лотка, дренажной трубы и накопителя для талых и ливневых вод, а также укреплению стенки оврага скальным грунтом.
«На сегодняшний день работы по отсыпке развала у дороги в 203 микрорайоне завершены. По итогам технического совета принято решение о закрытии проезда вдоль домов, где произошел размыв и установке дорожных знаков, запрещающих проезд грузовой техники», — прокомментировал начальник Управления дорог Окружной администрации г. Якутска Валерий Домотов.