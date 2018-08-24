 В 203 микрорайоне засыпали обвал. Кроме того, мэрия обещает установить водоотводные лотки

В Якутске на днях из-за сильных проливных дождей произошел размыв грунта на дамбе 203 микрорайона, в результате чего в овраг провалился частный грузовик-манипулятор.

В тот же день Окружной администрацией города оперативно были проведены мероприятия по устранению образовавшегося размыва.

По итогам проведенного технического совета Окружной администрации с участием застройщиков, коммунальных служб и структурных подразделений, было принято решение провести работы по усилению откоса, устройству водоотводного лотка, дренажной трубы и накопителя для талых и ливневых вод, а также укреплению стенки оврага скальным грунтом.