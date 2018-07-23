В 203 микрорайоне задержан разыскиваемый осужденный

Мужчина прятался на стройке.

21 июля 2018 года на территории строящегося дома, расположенного в 203 микрорайоне г. Якутска, сотрудниками оперативного отдела УФСИН был обнаружен и задержан разыскиваемый Николаев Дариян Валерьевич, осужденный Якутским городским судом на срок 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия), его отсутствие на рабочем месте на подсобном хозяйстве было выявлено 17 июля 2018 года на вечерней проверке в колонии-поселении № 2.

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что по фактам побегов осужденных правоохранительными органами, как правило, возбуждается уголовное дело по ст.ст. 313-314 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которых предусматривают до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, осужденные обязаны возместить денежные средства, потраченные на их розыск.