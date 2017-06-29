В 203 микрорайоне Якутска строится пять социальных объектов

1 июля состоится торжественное начало строительства пяти социальных объектов на территории 203 микрорайона, воздвигаемых в рамках государственно-частного партнерства по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры.

Здесь будут построены: национальная школа «Айыы кыhата» на 550 мест, два детских сада на 315 мест каждый, Детская школа искусств с концертным залом на 300 мест и библиотека.

«На сегодня завершены работы по закладке основания под фундаменты, армакаркасов и бетонированию. Конструкции будут иметь гидроизоляцию во избежание попадания влаги. Для начала строительства пяти социальных объектов в настоящий момент все подготовлено», — говорит начальник Департамента градостроительства г. Якутска Артем Артемьев.

Здания будут отличаться высокой энергоэффективностью и оборудованы по самым высоким стандартам, которые применяются как в Российской Федерации, так и в ряде стран Европы.