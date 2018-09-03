В 2019 году в Якутске появятся новые парковки и пешеходные переходы

Этот год выдался богатым на публикацию документов по обеспечению безопасности на российских дорогах. Только недавно мы писали о новых системах видеофотофиксации, которые запускают в столице. Теперь же расскажем о дорогах. Какие изменения предстоят городу Якутску и в каком направлении?

Минтранс опубликовал в августе «Методические рекомендации по направлению денежных средств на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения». Согласно нему, теперь 90% средств, полученные от штрафов за нарушение правил дорожного движения, должны быть потрачены на мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Параллельно Минтрансом ведется проект «Безопасные и качественные дороги». Цель — до 2025 года снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах на 85%.

Самые крупные нововведения в столице республики будут в плане обустройства парковок и пешеходных переходов. Летом этого года было опубликовано множество методичек, касающихся самой дороги, пешеходных переходов, парковочных пространств, велосипедного транспорта. Напомним, эти документы носят только рекомендательный характер и предназначены помочь регионам в плане обустройства дорог.

Валерий Домотов, начальник Управления дорог Окружной администрации города Якутска:

— Работа начнется со следующего года. В приоритете вопросы в части обеспечения безопасности пешеходного движения. Планируется обустроить удобные пешеходные переходы, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов. Пешеходные переходы будут учитываться при застройке 17-го квартала, социальных учреждений и заведений развлекательного характера — торговых центров, ресторанов и других.

В Якутске очень стесненные условия для парковки, поэтому будем вести работу по созданию парковочных мест. Предположительно они будут привязаны к отдельным улицам на примере Ярославского. В 2019 году будет организована рабочая группа совместно с управлениями округов, управлением архитектуры и градостроительной политики, департаментом градостроительства.

Также вполне возможно, что в Якутске появятся парковочные пространства с оплатой в банкомате. Пока неизвестно, будут ли они муниципальными или частными.