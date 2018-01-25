В 2017 году построено 1762 км линий оптоволоконной связи. Минсвязи Якутии подвело итоги года

Министерство связи и информационных технологий республики подвело итоги деятельности отраслей связи, информационных технологий и СМИ.

По сообщению министра Александра Борисова объем инвестиций в отрасль связи за последние 5 лет составил 11,5 млрд. рублей. В 2017 году было построено 1762 километра ВОЛС, сегодня к сетям оптоволоконной связи подключено 94 населенных пункта, в которых проживает более 68% населения республики.

«В этом году мы планируем начать строительство оптоволоконной линии из Мирного в сторону Сунтара, в третьем квартале текущего года линия достигнет Нюрбы, – сообщил министр. – Таким образом, ожидаем, что в Сунтаре высокоскоростной интернет появится летом, а осенью – уже в Нюрбе. Вторая линия оптоволоконной связи будет строиться из города Якутска до поселка Сангар. Реализацией проекта будет заниматься ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания». Окончание строительства планируется в четвертом квартале этого года».

В части охвата сотовой связью по сообщению минсвязи республики в прошлом году ПАО «Вымпел-Коммуникации» завершил работы по обеспечению сотовой связью населенных пунктов с численностью населения свыше 200 человек. Кроме того, все населенные пункты арктических и северных районов Якутии с численностью населения от 100 до 200 человек обеспечены сотовой связью ПАО «МТС».

В декабре 2017 года на территории Якутии завершена реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Всего цифровым телерадиовещанием охвачены 390 населенных пунктов. Сегодня 95 % населения республики могут подключиться к бесплатному цифровому телевидению и смотреть десять федеральных каналов.

Динамика проникновения интернет в республике подтверждается увеличением интернет-заказов населения. Ежегодно практически в два раза увеличивается объем входящих в Якутию международных отправлений. Если в 2016 году якутяне получили 475 тысяч отправлений, то в 2017 году их количество составило более миллиона.

На портале государственных и муниципальных услуг на сегодня зарегистрировано более 53% граждан республики. В 2018 году, как отметил министр, перед органами государственной власти стоит очень важная задача — 70% населения должны использовать электронные услуги. Одной из новых популярных услуг является сегодня онлайн-оплата за жилищно-коммунальные услуги. За 2017 год суммарный объем денежных средств по оплате за ЖКУ, прошедших через биллинговую подсистему Единой интегрированной информационно-аналитической системы по начислению и сбору платежей ЖКУ и оплаченных в том числе через портал госуслуг, составил почти 3,5 млрд. рублей (в 2016 – 5,9 млн. руб.). В 2016 году впервые была введена электронная запись в первый класс, электронно на 2017-18 учебный год было записано 6824 первоклассника. Набирает популярность онлайн оплата за детский сад, электронные услуги ЗАГС, оформление охотбилетов и другие услуги.

В Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 290 средств массовой информации. Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) обеспечивает издание 48 наименований государственных газет, 5 журналов, 2 телеканалов, 1 радиоканал и 1 сетевое издание. Согласно исследованию, проведенному в марте прошлого года, телевидение является наиболее популярным и вызывающим доверие у якутян СМИ. Далее по степени популярности и доверия идут электронные и печатные СМИ (газеты, журналы). Несмотря на популярность мессенджеров (Whatsapp и др.), как показало исследование, доверия в качестве источника информации они не вызывают, на низ полагаются всего 4% респондентов. В части СМИ в планах текущего года министр отметил организацию круглосуточного информационного канала Якутия 24, создание единого сайта районных газет, а также организацию адресной доставки газет «Якутия» и «Саха Сирэ» до почтовых ящиков.