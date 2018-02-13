В 2017 году ЦОП «Якутскэнерго» обработал около 5 тысяч письменных обращений

В 2017 году в Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» в Якутске обработал 4871 письменное обращение от потребителей по вопросам энергоснабжения. Центр принимает обращения по вопросам энергопотребления, технологического присоединения, осуществления коммунальных платежей, повышения эффективности обслуживания.

За этот период заключены соглашения о рассрочке выплаты задолженности за энергоресурсы, на предоставление различных услуг по энергоснабжению. В прошлом году специалисты Центра оформили заявки по вопросам обслуживания индивидуальных приборов учета по электроэнергии: опломбировка – 4556, техосмотр – 9557, а также по горячему водоснабжению – 2995. Оказываются такие услуги, как прием платежей за ЖКУ; сверка взаиморасчетов и консультации по формированию начислений; выдача справок об отсутствии задолженности за потребленные энергоресурсы. Кроме этого, в ЦОПе можно оплатить услуги, оказываемые ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», а также «Домофон-Сервис» и т.д.

Специалисты Центральных электрических сетей осуществляют прием заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Якутскэнерго, а также консультируют потребителей по порядку технологического присоединения, по объему требуемой информации и документации в соответствии с нормативно-правовыми актами.

– Обеспечение качества и эффективности обслуживания населения – приоритетные направления работы энергокомпании. Центр обслуживания потребителей в Якутске именно тот пункт, где жители столицы республики получают комплекс услуг, связанный с энергоснабжением, – отмечает начальник Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Валентина Ильинова.

Центр обслуживания потребителей Энергосбыта работает в будни – с 08.00 до 20.00; в субботу – с 09.00 до 18.00, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Центральные электрические сети принимают заявки граждан в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 выдают документы, консультацию можно получить с 8.00 до 16.15.

У клиентов «Якутскэнерго» есть возможность онлайн-оплаты потребленных энергоресурсов, в том числе и через сервер «Личный кабинет» на сайте энергокомпании: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php). Также консультации можно получить в контакт-центре Энергосбыта по тел.: 8-800-100-2205; 8-4112-498-498.

Телефоны и адреса пунктов платежей, а также другую полезную информацию можно получить на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru).

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.