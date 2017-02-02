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Культура & Образование
2 февраля 2017, 17:47
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В 2017 г. республика снова получит федеральную субсидию на дополнительное образование детей

Сегодня дополнительное образование детей выходит на новую ступень своего развития. Оно социально востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.

В 2016 году, в Год дополнительного образования детей, Министерство образования республики выиграло конкурс Министерства образования и науки РФ, направленный на развитие дополнительного образования детей. Якутия стала пилотным регионом по разработке новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Из федерального бюджета были привлечены средства на сумму 37,7 млн. рублей.

В рамках реализации пилотного эксперимента Республиканским центром развития дополнительного образования и детского движения –региональным оператором, проведена большая работа по обеспечению нормативного правового обеспечения проекта, по методическому и информационному сопровождению, проведена добровольная сертификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, сформирован реестр выдаваемых сертификатов, поставщиков услуг, образовательных программ.

Большая часть средств, а именно 21,3 млн. рублей, направлена на оснащение учебно-техническим оборудованием 15 учреждений дополнительного образования республики. 3 159 млн. рублей получили 12 учреждений дополнительного образования республики.
На средства федеральной субсидии организовано обучение на федеральных и республиканских курсах повышения квалификации 1 183 руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования.

Запущен пилотный эксперимент персонифицированного финансирования в г. Якутске. В эксперименте принимают участие 6 муниципальных учреждений и 3 негосударственные организации дополнительного образования. Впервые частные организации, оказывающие услуги дополнительного образования детей, получили доступ к бюджетному финансированию.

Увеличилось количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательным программами, в том числе занимающихся научно-техническим творчеством, так как это является одной из важных задач эксперимента. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны специальные программы, в том числе дистанционные.

В 2017 г. по итогам успешно проведенного эксперимента республика получит 31,7 млн рублей из федерального бюджета на продолжение проекта.
Распоряжение о выделении субсидий, подписанное Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте Правительства РФ. Деньги предоставляются в рамках целевой программы развития образования в России, рассчитанной до 2020 года. Субсидии из федерального бюджета получат 9 регионов России. Общая сумма выделенных средств составит 205,2 млн. руб.

Средства выделяются на создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей; разработку и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ; внедрение систем получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Все эти инновации будут способствовать лучшей реализации потенциала и возможностей системы дополнительного образования – сферы, созданной и существующей для детей, их обучения, воспитания и развития.

Подготовлено Республиканским центром развития дополнительного образования и детского движения.

 

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я)
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